Рашисты атаковали пожарно-спасательную часть в Одессе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского обстрела повреждена одна из пожарно-спасательных частей в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Также было повреждено общежитие пожарной части.

"В здании выбиты окна, поврежден фасад. К счастью, личный состав не пострадал. Спасатели находились в укрытии", - отметили там.

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