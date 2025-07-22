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Новости Фото Обстрел Одессы
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Рашисты атаковали пожарно-спасательную часть в Одессе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского обстрела повреждена одна из пожарно-спасательных частей в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Также было повреждено общежитие пожарной части.

"В здании выбиты окна, поврежден фасад. К счастью, личный состав не пострадал. Спасатели находились в укрытии", - отметили там.

Также смотрите: Последствия атаки вражеских БпЛА на Одессу: пострадал 1 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

РФ атаковала пожарную часть в Одессе 22 июля
РФ атаковала пожарную часть в Одессе 22 июля
РФ атаковала пожарную часть в Одессе 22 июля
РФ атаковала пожарную часть в Одессе 22 июля
РФ атаковала пожарную часть в Одессе 22 июля

Автор: 

обстрел (28657) Одесса (7988) Одесская область (3739) ГСЧС (5075) Одесский район (245)


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Ударів у відповідь як завжди не буде, бо можуть постраждати россійські нацисти.
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22.07.2025 12:26 Ответить
Я тільки подумав, що треба виводити з ладу пожежні частини з їх обладнанням, а рашисти це вже зробили з нашим.
Немає такого, що може вчинити кацап, тому треба не обдумувати, а зразу діяти, бо можна запізнитися.
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22.07.2025 12:40 Ответить
При СССР одна з вимого Цивільної оборони було розосередження техніки, персоналу у випадку ... У автоколонах були розписані резервні стоянки транспорта включаючи навіть по місцю проживання водіїв. При нинішніх засобах зв'язку розосередження техніки може її зберегти, підвищити мобільність. Наприклад, водій прибуває на об'єкт, а основний екіпаж досталяють автобусом, навіть таксі...
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22.07.2025 13:00 Ответить
 
 