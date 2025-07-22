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Рашисты атаковали пожарно-спасательную часть в Одессе. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российского обстрела повреждена одна из пожарно-спасательных частей в Одессе.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Также было повреждено общежитие пожарной части.
"В здании выбиты окна, поврежден фасад. К счастью, личный состав не пострадал. Спасатели находились в укрытии", - отметили там.
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Немає такого, що може вчинити кацап, тому треба не обдумувати, а зразу діяти, бо можна запізнитися.