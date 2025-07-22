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Рашисти атакували пожежно-рятувальну частину в Одесі. ФОТОрепортаж
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено одну із пожежно-рятувальних частин в Одесі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Також було пошкоджено гуртожиток пожежної частини.
"У будівлі вибиті вікна, пошкоджений фасад. На щастя, особовий склад не постраждав. Рятувальники перебували в укритті", - зазначили там.
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