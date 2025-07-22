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Новини Фото Обстріл Одеси
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Рашисти атакували пожежно-рятувальну частину в Одесі. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено одну із пожежно-рятувальних частин в Одесі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Також було пошкоджено гуртожиток пожежної частини.

"У будівлі вибиті вікна, пошкоджений фасад. На щастя, особовий склад не постраждав. Рятувальники перебували в укритті", - зазначили там.

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РФ атакувала пожежну частину в Одесі 22 липня
РФ атакувала пожежну частину в Одесі 22 липня
РФ атакувала пожежну частину в Одесі 22 липня
РФ атакувала пожежну частину в Одесі 22 липня
РФ атакувала пожежну частину в Одесі 22 липня

Автор: 

обстріл (29981) Одеса (5573) Одеська область (3395) ДСНС (5216) Одеський район (254)


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Ударів у відповідь як завжди не буде, бо можуть постраждати россійські нацисти.
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22.07.2025 12:26 Відповісти
Я тільки подумав, що треба виводити з ладу пожежні частини з їх обладнанням, а рашисти це вже зробили з нашим.
Немає такого, що може вчинити кацап, тому треба не обдумувати, а зразу діяти, бо можна запізнитися.
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22.07.2025 12:40 Відповісти
При СССР одна з вимого Цивільної оборони було розосередження техніки, персоналу у випадку ... У автоколонах були розписані резервні стоянки транспорта включаючи навіть по місцю проживання водіїв. При нинішніх засобах зв'язку розосередження техніки може її зберегти, підвищити мобільність. Наприклад, водій прибуває на об'єкт, а основний екіпаж досталяють автобусом, навіть таксі...
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22.07.2025 13:00 Відповісти
 
 