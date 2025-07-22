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Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
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Наслідки атаки ворожих БпЛА на Одесу: постраждала 1 людина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уночі 22 липня російські війська обстріляли Одесу ударними дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин.

На місці працювали психологи ДСНС.

За попередньою інформацією постраждала 1 людина.

Від ДСНС залучались 17 одиниць техніки та 62 рятувальники.

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Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Автор: 

безпілотник (4571) Одеса (5573) Одеська область (3395) Одеський район (254)


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Поки не буде трупів маскалів на мацквє, зе буде зрадником і ворогом українців. Для цього жи@а маскалі рідніші .
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22.07.2025 08:40 Відповісти
Бачте, воно в своїй збоченій уяві безталанного актора вважає себе не бидлом на троні, а "государствєнним дєятєлєм", чимось схожим на Ф.Д. Рузвельта + У.Черчілля. І буде вважати, поки не отримає доброго копняка під сраку, щоб злетіло з трону прямо в сортирну яму, де і місце для таких "дєятєлєй".
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22.07.2025 08:55 Відповісти
Все гостріше стоїть питання - а чи є в нас ( реально, а не в балачках високопосадовців) потужна далекобійна зброя? Є балістика яка вже стала на серійне виробництво? Далекобійні Нептуни, що ще рік тому пройшли успішне випробування? Є інші Верби, Паляниці, Пекло і тп? Якщо є, то де іх робота по рашистам? А якщо нема - то на кого розрахований цей потужний звіздеж? Треба бути сліпим щоб не бачити, що нема справді пекельних прольотів по раші. Летять Бобри, ще щось, але вони вже приноровились збивати їх пачками і ефекту мало або нема зовсім. Надія це добре, але може її потрібно вже підкріплювати діями?
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22.07.2025 09:04 Відповісти
 
 