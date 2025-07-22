Наслідки атаки ворожих БпЛА на Одесу: постраждала 1 людина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уночі 22 липня російські війська обстріляли Одесу ударними дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин.

На місці працювали психологи ДСНС.

За попередньою інформацією постраждала 1 людина.

Від ДСНС залучались 17 одиниць техніки та 62 рятувальники.

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