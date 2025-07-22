Наслідки атаки ворожих БпЛА на Одесу: постраждала 1 людина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Уночі 22 липня російські війська обстріляли Одесу ударними дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин.
На місці працювали психологи ДСНС.
За попередньою інформацією постраждала 1 людина.
Від ДСНС залучались 17 одиниць техніки та 62 рятувальники.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
news 245 #510424
показати весь коментар22.07.2025 08:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Vsevolod Marchenko #551075
показати весь коментар22.07.2025 08:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Виталий Еременко
показати весь коментар22.07.2025 09:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль