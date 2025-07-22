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Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
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Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками: палають адмінбудівля та автівки. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 22 липня російські загарбники атакували Одещину ударними безпілотниками. Частина з них летіла безпосередньо на Одесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Кіпер та міський голова Геннадій Труханов.

"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури: палають адміністративна будівля та легкові автівки", - повідомив Кіпер.

За словами Труханова,  в одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі.

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Атака дронів на Одесу
Атака дронів на Одесу

Автор: 

безпілотник (4571) Одеса (5573) Одеська область (3395) Одеський район (254)


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