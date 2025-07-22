РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13077 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Одессу
2 172 1

Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками: горят админздание и автомобили

В ночь на 22 июля российские захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Часть из них летела непосредственно на Одессу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Кипер и городской голова Геннадий Труханов.

"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры: горят административное здание и легковые автомобили", - сообщил Кипер.

По словам Труханова, в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали дронами Сумщину, пострадали 11 человек, среди них 5-летний мальчик

Атака дронов на Одессу
Атака дронов на Одессу

Автор: 

беспилотник (3979) Одесса (7988) Одесская область (3739) Одесский район (245)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зевiдповiдь буде чи нi? А то не зрозумiло хто кому мстить.
показать весь комментарий
22.07.2025 07:59 Ответить
 
 