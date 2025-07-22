Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками: горят админздание и автомобили

В ночь на 22 июля российские захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Часть из них летела непосредственно на Одессу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Кипер и городской голова Геннадий Труханов.

"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры: горят административное здание и легковые автомобили", - сообщил Кипер.

По словам Труханова, в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили.

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