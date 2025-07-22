Последствия атаки вражеских БПЛА на Одессу: пострадал 1 человек. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 22 июля российские войска обстреляли Одессу ударными дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

В результате удара загорелся пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин.

На месте работали психологи ГСЧС.

По предварительной информации пострадал 1 человек.

От ГСЧС привлекались 17 единиц техники и 62 спасателя.

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