Последствия атаки вражеских БПЛА на Одессу: пострадал 1 человек. ВИДЕО+ФОТО
Ночью 22 июля российские войска обстреляли Одессу ударными дронами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
В результате удара загорелся пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин.
На месте работали психологи ГСЧС.
По предварительной информации пострадал 1 человек.
От ГСЧС привлекались 17 единиц техники и 62 спасателя.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
news 245 #510424
показать весь комментарий22.07.2025 08:40 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Vsevolod Marchenko #551075
показать весь комментарий22.07.2025 08:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Виталий Еременко
показать весь комментарий22.07.2025 09:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль