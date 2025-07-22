РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12962 посетителя онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Одессу
1 051 3

Последствия атаки вражеских БПЛА на Одессу: пострадал 1 человек. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 22 июля российские войска обстреляли Одессу ударными дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

В результате удара загорелся пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин.

На месте работали психологи ГСЧС.

По предварительной информации пострадал 1 человек.

От ГСЧС привлекались 17 единиц техники и 62 спасателя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками: горят админздание и машины. ВИДЕО+ФОТО

Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса

Автор: 

беспилотник (3979) Одесса (7988) Одесская область (3739) Одесский район (245)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки не буде трупів маскалів на мацквє, зе буде зрадником і ворогом українців. Для цього жи@а маскалі рідніші .
показать весь комментарий
22.07.2025 08:40 Ответить
Бачте, воно в своїй збоченій уяві безталанного актора вважає себе не бидлом на троні, а "государствєнним дєятєлєм", чимось схожим на Ф.Д. Рузвельта + У.Черчілля. І буде вважати, поки не отримає доброго копняка під сраку, щоб злетіло з трону прямо в сортирну яму, де і місце для таких "дєятєлєй".
показать весь комментарий
22.07.2025 08:55 Ответить
Все гостріше стоїть питання - а чи є в нас ( реально, а не в балачках високопосадовців) потужна далекобійна зброя? Є балістика яка вже стала на серійне виробництво? Далекобійні Нептуни, що ще рік тому пройшли успішне випробування? Є інші Верби, Паляниці, Пекло і тп? Якщо є, то де іх робота по рашистам? А якщо нема - то на кого розрахований цей потужний звіздеж? Треба бути сліпим щоб не бачити, що нема справді пекельних прольотів по раші. Летять Бобри, ще щось, але вони вже приноровились збивати їх пачками і ефекту мало або нема зовсім. Надія це добре, але може її потрібно вже підкріплювати діями?
показать весь комментарий
22.07.2025 09:04 Ответить
 
 