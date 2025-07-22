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Новини обстріли Херсонщини
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Унаслідок обстрілу села Садове на Херсонщині загинув чоловік, - прокуратура

вибух

22 липня російські війська обстріляли село Садове на Херсонщині. Внаслідок удару загинув 52-річний чоловік, який перебував на подвір’ї під час обстрілу.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Окрім того, близько 10:00 у селі Червоний Маяк постраждала 70-річна жінка. Вона наступила на російську протипіхотну міну "лєпєсток". Унаслідок вибуху у жінки - ампутація стопи, уламкові поранення, вибухова травма. Постраждалу госпіталізували у тяжкому стані.

За фактом загибелі чоловіка прокуратура відкрила провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, що спричинило смерть).

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обстріл (29981) Херсонська область (6033) Херсонський район (470) Садове (7)


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Кацапня клята просто знищує украінців і думають ,
що все у них буде добре !
Ні виродки , будете горіти в пеклі , а пекло для вас
буде на українській землі і не тільки
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22.07.2025 13:08 Відповісти
 
 