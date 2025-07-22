Унаслідок обстрілу села Садове на Херсонщині загинув чоловік, - прокуратура

22 липня російські війська обстріляли село Садове на Херсонщині. Внаслідок удару загинув 52-річний чоловік, який перебував на подвір’ї під час обстрілу.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Окрім того, близько 10:00 у селі Червоний Маяк постраждала 70-річна жінка. Вона наступила на російську протипіхотну міну "лєпєсток". Унаслідок вибуху у жінки - ампутація стопи, уламкові поранення, вибухова травма. Постраждалу госпіталізували у тяжкому стані.

За фактом загибелі чоловіка прокуратура відкрила провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, що спричинило смерть).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували пожежно-рятувальну частину в Одесі. ФОТОрепортаж