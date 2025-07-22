Рада призвала Конгресс США ускорить поставки Patriot, F-16 и "Томагавков"

Верховная Рада приняла обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса США с призывом усилить поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщил депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Постановление №13509 поддержали 328 народных депутатов на пленарном заседании 23 июля.

В документе парламент призывает США обеспечить бесперебойные поставки оборонной помощи, в частности передать Украине системы ПВО Patriot в достаточном количестве, истребители F-16, дальнобойные ракеты "Томагавк", артиллерийские снаряды и другое вооружение.

Также Верховная Рада просит американских законодателей усилить санкции против РФ и государств, которые поддерживают ее агрессию.

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