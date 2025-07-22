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Новости Поставки оружия Украине
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Рада призвала Конгресс США ускорить поставки Patriot, F-16 и "Томагавков"

Парламент предлагает беспрепятственный выезд для мужчин до 24 лет, которые учатся за границей

Верховная Рада приняла обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса США с призывом усилить поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщил депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Постановление №13509 поддержали 328 народных депутатов на пленарном заседании 23 июля.

В документе парламент призывает США обеспечить бесперебойные поставки оборонной помощи, в частности передать Украине системы ПВО Patriot в достаточном количестве, истребители F-16, дальнобойные ракеты "Томагавк", артиллерийские снаряды и другое вооружение.

Также Верховная Рада просит американских законодателей усилить санкции против РФ и государств, которые поддерживают ее агрессию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Евросолидарность" и "Голос" хотят отстранить Стефанчука от заседания Рады за нарушение регламента

Автор: 

ВР (29327) Конгресс США (1260) оружие (10365)


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Топ комментарии
+11
І хай нам пришлють нові - НАБУ, САП, Генпрокуратуру, Президента і Уряд....
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22.07.2025 13:23 Ответить
+8
Крінж. Особливо після сьогоднішніх новин нас завалять мішками доларів і тисячами томагавків з ф-16.
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22.07.2025 13:21 Ответить
+3
А може інших людей прислати щоб не вибирали владу всіх рівнів зі сміття людського?
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22.07.2025 13:31 Ответить
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Щаз Рада знищить НАБУ та САП і можете поставляти, андрійко буде готовий.
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22.07.2025 13:20 Ответить
вова где Нептуны, где зарплата 4000 ?
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22.07.2025 13:21 Ответить
Нептун в космосі, зарплати вже давно вищі 4000, аж 8000 грн.
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22.07.2025 13:23 Ответить
Крінж. Особливо після сьогоднішніх новин нас завалять мішками доларів і тисячами томагавків з ф-16.
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22.07.2025 13:21 Ответить
І хай нам пришлють нові - НАБУ, САП, Генпрокуратуру, Президента і Уряд....
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22.07.2025 13:23 Ответить
А може інших людей прислати щоб не вибирали владу всіх рівнів зі сміття людського?
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22.07.2025 13:31 Ответить
це тобі путін сказав таке
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22.07.2025 13:58 Ответить
До чого тут якийсь путін якщо люди самі вибирають то януковича то цього неука.
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22.07.2025 16:14 Ответить
вибачаюсь, а томагавки чим планують запускати, чи ще єсмінець єрлі берк треба
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22.07.2025 13:23 Ответить
Тайфунами. Те же пусковые что и на эсминцах, но на колесах. Бы ли бы томагавки
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22.07.2025 13:58 Ответить
Есть наземная установка
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22.07.2025 13:59 Ответить
Сподіваюсь Трамп поставить ультиматум українцям. А далі українці все самі зроблять. Так не може продовжувати вічність
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22.07.2025 13:26 Ответить
ага кожного року 100 млрд з нас на високі зп робітників ню йорку
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22.07.2025 13:59 Ответить
Україна завдала по Росії удару, який може змінити всю геометрію війни. Секретні далекобійні ракети ЗСУ знищили стратегічні цілі на глибині до 150 кілометрів: зенітний ракетний комплекс С-300П та станцію радіолокації Небо-М. У цьому випуску - геолокація, аналіз, техніка удару та можливий зв'язок із постачанням нової зброї від ФРН. Генштаб назвав тип ракети. Але її точність та дальність говорять самі за себе. Це не просто зброя. Це нова епоха.
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22.07.2025 13:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0LO_LdoOb2g
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22.07.2025 13:31 Ответить
після знищення набу хто ж вам їх дасть
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22.07.2025 13:32 Ответить
Потужнєнько
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22.07.2025 13:38 Ответить
Ось що значить коли економіка працює на війну... а у нас?
https://gordonua.com/ukr/news/war/pidlitki-i-stalin-u-dnk-minoboroni-rf-pokazalo-masshtabne-virobnitstvo-droniv-u-jelabuzi--1750078.html

Міністерство оборони Росії на своєму телеканалі "Звезда" вперше показало різні https://gordonua.com/ukr/news/war/vikoristovujut-pidlitkiv-propahandisti-rf-pokazali-masshtab-virobnitstva-shahed-foto-video-1749847.html етапи процесу виробництва безпілотників "Герань-2" - російської версії іранського дрона-камікадзе Shahed-136 на території особливої економічної зони (ОЕЗ) "Алабуга" в Татарстані. Увагу на репортаж звернули https://t.me/istories_media/9999 "Важные истории" 21 липня.

У репортажі співробітник заводу у військовій формі, обличчя якого закрите маскою, каже: на заводі в Єлабузі можуть виробляти до 1 тис. дронів за робочу зміну.
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22.07.2025 13:44 Ответить
FT оцінила ефективність тактики "роїв Shahed", яку почала застосовувати Росія
Масовані атаки безпілотників мають "виснажити волю України до боротьби" і змусити Україну піти на поступки заради припинення війни, ідеться в матеріалі газети. Під час атак росіяни також змішують крилаті й балістичні ракети із Shahed, щоб ще більше заплутати ППО.
https://www.ft.com/content/1a19df67-3453-4a16-abf1-9fda36142f4b

Кількість влучань російських дронів, зазначає медіа, сягнула найвищого рівня від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у середньому приблизно 15% БПЛА проникали крізь українську протиповітряну оборону в період із квітня до червня 2025 року, порівняно з 5% упродовж попередніх трьох місяців.

Успіх безпілотників демонструє, як "дешева маса може подолати навіть складну і багаторівневу ППО", пише FT. Російські окупанти модифікують іранські ударні дрони типу Shahed, що дає їм змогу літати швидше і виходити за межі досяжності кулеметів, які Україна зазвичай використовує для їхнього збиття.

"Проблема не в тому, що протиповітряна оборона України погіршується. Навпаки, бачимо, що нова тактика роїння і безпілотники тепер літають на більшій висоті, що робить їх ефективнішими", - пояснив спеціаліст Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ясір Аталан.
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22.07.2025 13:48 Ответить
Росія хоче запускати по Україні 2 тис. дронів за одну атаку - бундесвер.
https://www.youtube.com/watch?v=KtgNJqp-6BA

"Росіяни прагнуть подальшого збільшення виробничих потужностей. Вони хочуть ще більше розширити атаки безпілотників, про які ми щойно говорили. Мета - 2 тис. безпілотників, які можуть бути запущені одночасно", - наголосив Фройдінг.

На тлі цього, сказав він, потрібно шукати альтернативні методи збиття БПЛА в Україні, оскільки вважає, що недоцільно збивати російський Shahed, ціна якого коливається в межах €30-50 тис., ракетою до системи протиповітряної оборони Patriot, вартість якої перевищує €5 млн. Потрібні "контрзаходи" вартістю €2-4 тис., зазначив Фройдінг.
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22.07.2025 13:49 Ответить
Хай би краще проголосували за повернення Яз, і стратавіа. Тролінг був би ще той
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22.07.2025 13:49 Ответить
до 1 тыс. дронов за рабочую смену

Может за сутки, а не за смену?
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22.07.2025 13:53 Ответить
Поставить Томогавки никто никогда не обещал. А у этой Рады было почти три года чтобы войско вооружить, но они дороги строили
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22.07.2025 14:33 Ответить
 
 