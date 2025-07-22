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Рада призвала Конгресс США ускорить поставки Patriot, F-16 и "Томагавков"
Верховная Рада приняла обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса США с призывом усилить поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Об этом сообщил депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Постановление №13509 поддержали 328 народных депутатов на пленарном заседании 23 июля.
В документе парламент призывает США обеспечить бесперебойные поставки оборонной помощи, в частности передать Украине системы ПВО Patriot в достаточном количестве, истребители F-16, дальнобойные ракеты "Томагавк", артиллерийские снаряды и другое вооружение.
Также Верховная Рада просит американских законодателей усилить санкции против РФ и государств, которые поддерживают ее агрессию.
Топ комментарии
+11 AbOriginal_UA
показать весь комментарий22.07.2025 13:23 Ответить Ссылка
+8 Федір Сидоренко
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+3 igor romanenko #506975
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https://gordonua.com/ukr/news/war/pidlitki-i-stalin-u-dnk-minoboroni-rf-pokazalo-masshtabne-virobnitstvo-droniv-u-jelabuzi--1750078.html
Міністерство оборони Росії на своєму телеканалі "Звезда" вперше показало різні https://gordonua.com/ukr/news/war/vikoristovujut-pidlitkiv-propahandisti-rf-pokazali-masshtab-virobnitstva-shahed-foto-video-1749847.html етапи процесу виробництва безпілотників "Герань-2" - російської версії іранського дрона-камікадзе Shahed-136 на території особливої економічної зони (ОЕЗ) "Алабуга" в Татарстані. Увагу на репортаж звернули https://t.me/istories_media/9999 "Важные истории" 21 липня.
У репортажі співробітник заводу у військовій формі, обличчя якого закрите маскою, каже: на заводі в Єлабузі можуть виробляти до 1 тис. дронів за робочу зміну.
Масовані атаки безпілотників мають "виснажити волю України до боротьби" і змусити Україну піти на поступки заради припинення війни, ідеться в матеріалі газети. Під час атак росіяни також змішують крилаті й балістичні ракети із Shahed, щоб ще більше заплутати ППО.
https://www.ft.com/content/1a19df67-3453-4a16-abf1-9fda36142f4b
Кількість влучань російських дронів, зазначає медіа, сягнула найвищого рівня від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у середньому приблизно 15% БПЛА проникали крізь українську протиповітряну оборону в період із квітня до червня 2025 року, порівняно з 5% упродовж попередніх трьох місяців.
Успіх безпілотників демонструє, як "дешева маса може подолати навіть складну і багаторівневу ППО", пише FT. Російські окупанти модифікують іранські ударні дрони типу Shahed, що дає їм змогу літати швидше і виходити за межі досяжності кулеметів, які Україна зазвичай використовує для їхнього збиття.
"Проблема не в тому, що протиповітряна оборона України погіршується. Навпаки, бачимо, що нова тактика роїння і безпілотники тепер літають на більшій висоті, що робить їх ефективнішими", - пояснив спеціаліст Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ясір Аталан.
https://www.youtube.com/watch?v=KtgNJqp-6BA
"Росіяни прагнуть подальшого збільшення виробничих потужностей. Вони хочуть ще більше розширити атаки безпілотників, про які ми щойно говорили. Мета - 2 тис. безпілотників, які можуть бути запущені одночасно", - наголосив Фройдінг.
На тлі цього, сказав він, потрібно шукати альтернативні методи збиття БПЛА в Україні, оскільки вважає, що недоцільно збивати російський Shahed, ціна якого коливається в межах €30-50 тис., ракетою до системи протиповітряної оборони Patriot, вартість якої перевищує €5 млн. Потрібні "контрзаходи" вартістю €2-4 тис., зазначив Фройдінг.
Может за сутки, а не за смену?