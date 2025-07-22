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Новини Постачання зброї Україні
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Рада закликала Конгрес США прискорити постачання Patriot, F-16 і "Томагавків"

Парламент пропонує безперешкодний виїзд для чоловіків до 24 років, які навчаються за кордоном

Верховна Рада ухвалила звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США із закликом посилити підтримку України у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомив депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Постанову №13509 підтримали 328 народних депутатів на пленарному засіданні 23 липня.

У документі парламент закликає США забезпечити безперебійне постачання оборонної допомоги, зокрема передати Україні системи ППО Patriot у достатній кількості, винищувачі F-16, далекобійні ракети "Томагавк", артилерійські снаряди та інше озброєння.

Також Верховна Рада просить американських законодавців посилити санкції проти РФ і держав, які підтримують її агресію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Євросолідарність" та "Голос" хочуть відсторонити Стефанчука від засідання Ради за порушення регламенту

Автор: 

ВР (15108) Конгрес США (1255) зброя (7648)


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Топ коментарі
+10
І хай нам пришлють нові - НАБУ, САП, Генпрокуратуру, Президента і Уряд....
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22.07.2025 13:23 Відповісти
+7
Крінж. Особливо після сьогоднішніх новин нас завалять мішками доларів і тисячами томагавків з ф-16.
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22.07.2025 13:21 Відповісти
+3
А може інших людей прислати щоб не вибирали владу всіх рівнів зі сміття людського?
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22.07.2025 13:31 Відповісти
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Щаз Рада знищить НАБУ та САП і можете поставляти, андрійко буде готовий.
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22.07.2025 13:20 Відповісти
вова где Нептуны, где зарплата 4000 ?
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22.07.2025 13:21 Відповісти
Нептун в космосі, зарплати вже давно вищі 4000, аж 8000 грн.
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22.07.2025 13:23 Відповісти
Крінж. Особливо після сьогоднішніх новин нас завалять мішками доларів і тисячами томагавків з ф-16.
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22.07.2025 13:21 Відповісти
І хай нам пришлють нові - НАБУ, САП, Генпрокуратуру, Президента і Уряд....
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22.07.2025 13:23 Відповісти
А може інших людей прислати щоб не вибирали владу всіх рівнів зі сміття людського?
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22.07.2025 13:31 Відповісти
це тобі путін сказав таке
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22.07.2025 13:58 Відповісти
вибачаюсь, а томагавки чим планують запускати, чи ще єсмінець єрлі берк треба
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22.07.2025 13:23 Відповісти
Тайфунами. Те же пусковые что и на эсминцах, но на колесах. Бы ли бы томагавки
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22.07.2025 13:58 Відповісти
Есть наземная установка
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22.07.2025 13:59 Відповісти
Сподіваюсь Трамп поставить ультиматум українцям. А далі українці все самі зроблять. Так не може продовжувати вічність
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22.07.2025 13:26 Відповісти
ага кожного року 100 млрд з нас на високі зп робітників ню йорку
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22.07.2025 13:59 Відповісти
Україна завдала по Росії удару, який може змінити всю геометрію війни. Секретні далекобійні ракети ЗСУ знищили стратегічні цілі на глибині до 150 кілометрів: зенітний ракетний комплекс С-300П та станцію радіолокації Небо-М. У цьому випуску - геолокація, аналіз, техніка удару та можливий зв'язок із постачанням нової зброї від ФРН. Генштаб назвав тип ракети. Але її точність та дальність говорять самі за себе. Це не просто зброя. Це нова епоха.
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22.07.2025 13:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0LO_LdoOb2g
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22.07.2025 13:31 Відповісти
після знищення набу хто ж вам їх дасть
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22.07.2025 13:32 Відповісти
Потужнєнько
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22.07.2025 13:38 Відповісти
Ось що значить коли економіка працює на війну... а у нас?
https://gordonua.com/ukr/news/war/pidlitki-i-stalin-u-dnk-minoboroni-rf-pokazalo-masshtabne-virobnitstvo-droniv-u-jelabuzi--1750078.html

Міністерство оборони Росії на своєму телеканалі "Звезда" вперше показало різні https://gordonua.com/ukr/news/war/vikoristovujut-pidlitkiv-propahandisti-rf-pokazali-masshtab-virobnitstva-shahed-foto-video-1749847.html етапи процесу виробництва безпілотників "Герань-2" - російської версії іранського дрона-камікадзе Shahed-136 на території особливої економічної зони (ОЕЗ) "Алабуга" в Татарстані. Увагу на репортаж звернули https://t.me/istories_media/9999 "Важные истории" 21 липня.

У репортажі співробітник заводу у військовій формі, обличчя якого закрите маскою, каже: на заводі в Єлабузі можуть виробляти до 1 тис. дронів за робочу зміну.
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22.07.2025 13:44 Відповісти
FT оцінила ефективність тактики "роїв Shahed", яку почала застосовувати Росія
Масовані атаки безпілотників мають "виснажити волю України до боротьби" і змусити Україну піти на поступки заради припинення війни, ідеться в матеріалі газети. Під час атак росіяни також змішують крилаті й балістичні ракети із Shahed, щоб ще більше заплутати ППО.
https://www.ft.com/content/1a19df67-3453-4a16-abf1-9fda36142f4b

Кількість влучань російських дронів, зазначає медіа, сягнула найвищого рівня від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у середньому приблизно 15% БПЛА проникали крізь українську протиповітряну оборону в період із квітня до червня 2025 року, порівняно з 5% упродовж попередніх трьох місяців.

Успіх безпілотників демонструє, як "дешева маса може подолати навіть складну і багаторівневу ППО", пише FT. Російські окупанти модифікують іранські ударні дрони типу Shahed, що дає їм змогу літати швидше і виходити за межі досяжності кулеметів, які Україна зазвичай використовує для їхнього збиття.

"Проблема не в тому, що протиповітряна оборона України погіршується. Навпаки, бачимо, що нова тактика роїння і безпілотники тепер літають на більшій висоті, що робить їх ефективнішими", - пояснив спеціаліст Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ясір Аталан.
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22.07.2025 13:48 Відповісти
Росія хоче запускати по Україні 2 тис. дронів за одну атаку - бундесвер.
https://www.youtube.com/watch?v=KtgNJqp-6BA

"Росіяни прагнуть подальшого збільшення виробничих потужностей. Вони хочуть ще більше розширити атаки безпілотників, про які ми щойно говорили. Мета - 2 тис. безпілотників, які можуть бути запущені одночасно", - наголосив Фройдінг.

На тлі цього, сказав він, потрібно шукати альтернативні методи збиття БПЛА в Україні, оскільки вважає, що недоцільно збивати російський Shahed, ціна якого коливається в межах €30-50 тис., ракетою до системи протиповітряної оборони Patriot, вартість якої перевищує €5 млн. Потрібні "контрзаходи" вартістю €2-4 тис., зазначив Фройдінг.
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22.07.2025 13:49 Відповісти
Хай би краще проголосували за повернення Яз, і стратавіа. Тролінг був би ще той
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22.07.2025 13:49 Відповісти
до 1 тыс. дронов за рабочую смену

Может за сутки, а не за смену?
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22.07.2025 13:53 Відповісти
Поставить Томогавки никто никогда не обещал. А у этой Рады было почти три года чтобы войско вооружить, но они дороги строили
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22.07.2025 14:33 Відповісти
 
 