Рада закликала Конгрес США прискорити постачання Patriot, F-16 і "Томагавків"

Верховна Рада ухвалила звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США із закликом посилити підтримку України у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомив депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Постанову №13509 підтримали 328 народних депутатів на пленарному засіданні 23 липня.

У документі парламент закликає США забезпечити безперебійне постачання оборонної допомоги, зокрема передати Україні системи ППО Patriot у достатній кількості, винищувачі F-16, далекобійні ракети "Томагавк", артилерійські снаряди та інше озброєння.

Також Верховна Рада просить американських законодавців посилити санкції проти РФ і держав, які підтримують її агресію.

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