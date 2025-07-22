Российские БПЛА в последние месяцы поражают цели в Украине в три раза чаще благодаря новой тактике, - Financial Times

Количество попаданий российских дронов достигло самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

По данным Воздушных сил ВСУ, в среднем около 15% БпЛА проникали сквозь украинскую противовоздушную оборону в период с апреля по июнь, по сравнению с 5% в предыдущие три месяца.

FT пишет, что успех беспилотников демонстрирует, как "дешевая масса может преодолеть даже сложную и многоуровневую ПВО". Российские оккупанты модифицируют иранские ударные дроны типа Shahed, что позволяет им летать быстрее и выходить за пределы досягаемости пулеметов, которые Украина обычно использует для их сбивания.

"Проблема не в том, что противовоздушная оборона Украины ухудшается. Наоборот, мы видим, что новая тактика роения и беспилотники теперь летают на большей высоте, что делает их более эффективными", - рассказал журналистам Ясир Аталан из Центра стратегических и международных исследований.

Аналитики отметили, что армия страны-агрессора России в течение последних недель запускали по Украине дроны Герань-3 с турбодвигателем, который может летать со скоростью до 800 км/ч в пикировании.

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Журналисты отметили, что сейчас защита Украины от шахедов включает использование средств РЭБ для глушения их систем наведения GPS, пулеметов и зенитных орудий, включая новейшую Oerlikon Skynex, произведенную германской компанией Rheinmetall.

В материале говорится, что массированные атаки шахедов призваны "истощить волю Украины к борьбе" и заставить Киев пойти на уступки ради прекращения войны.

Во время атак россияне также смешивают крылатые и баллистические ракеты с шахедами, чтобы еще больше запутать ПВО. Однако показатели попадания более сложных ракет остаются неизменными, уточнили журналисты.

В июне тогдашний министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина вводит новые разработки - "дроны-перехватчики", а также другие инструменты борьбы с воздушными угрозами, которые не разглашаются.

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