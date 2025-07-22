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Новости ПВО Украины Атаки беспилотников
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Российские БПЛА в последние месяцы поражают цели в Украине в три раза чаще благодаря новой тактике, - Financial Times

шахеди

Количество попаданий российских дронов достигло самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

По данным Воздушных сил ВСУ, в среднем около 15% БпЛА проникали сквозь украинскую противовоздушную оборону в период с апреля по июнь, по сравнению с 5% в предыдущие три месяца.

FT пишет, что успех беспилотников демонстрирует, как "дешевая масса может преодолеть даже сложную и многоуровневую ПВО". Российские оккупанты модифицируют иранские ударные дроны типа Shahed, что позволяет им летать быстрее и выходить за пределы досягаемости пулеметов, которые Украина обычно использует для их сбивания.

"Проблема не в том, что противовоздушная оборона Украины ухудшается. Наоборот, мы видим, что новая тактика роения и беспилотники теперь летают на большей высоте, что делает их более эффективными", - рассказал журналистам Ясир Аталан из Центра стратегических и международных исследований.

Аналитики отметили, что армия страны-агрессора России в течение последних недель запускали по Украине дроны Герань-3 с турбодвигателем, который может летать со скоростью до 800 км/ч в пикировании.

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Журналисты отметили, что сейчас защита Украины от шахедов включает использование средств РЭБ для глушения их систем наведения GPS, пулеметов и зенитных орудий, включая новейшую Oerlikon Skynex, произведенную германской компанией Rheinmetall.

В материале говорится, что массированные атаки шахедов призваны "истощить волю Украины к борьбе" и заставить Киев пойти на уступки ради прекращения войны.

Во время атак россияне также смешивают крылатые и баллистические ракеты с шахедами, чтобы еще больше запутать ПВО. Однако показатели попадания более сложных ракет остаются неизменными, уточнили журналисты.

В июне тогдашний министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина вводит новые разработки - "дроны-перехватчики", а также другие инструменты борьбы с воздушными угрозами, которые не разглашаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генерал Бундесвера Фройдинг призвал усиливать ПВО Украины: РФ готовится запускать до 2000 дронов одновременно

Автор: 

беспилотник (3979) ПВО (2968)


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Топ комментарии
+7
це завжди стається і буде ставатись. А щоб це нейтралізуваьти потрібно не зазирати Заходу в рота і не красти мільярди на безпонтових дронах від Арахамії-Міндіча та інших гаманцій зеленого мародера на крові - а розвивати свій ВПК на конкурентній основі і ставити чіткі технічні завдання на перспективу від МО, куда зелена тварюка завжди призначає тільки тих хто допомагає йому красти.
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22.07.2025 14:42 Ответить
+5
"Цього б ніколи не сталося , як би допомога від заходу була стабільна"

знов за рибу гроші. потужные менеджеры не при делах
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22.07.2025 14:53 Ответить
+3
Кацапи просто вивчили можливості наших ППО і адаптувалися до них !
Цього б ніколи не сталося , як би допомога від заходу була стабільна і нарощувалась ... а цього нема , тож - маєм те , що маєм ...((
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22.07.2025 14:35 Ответить
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Як завжди європейська/заокеанська аналітика на декілька тижнів/місяців відстає від місцевої, або адаптується до набагато менш заглибленого в контекст читача.
Шахеди почали більше збиватися дроновими перехоплювачами, тому є великий шанс що скоро вони з висот знову притиснуться нижче до землі і в мобільних вогневих груп побільшає роботи.
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22.07.2025 14:32 Ответить
це такий товстий тролінг?

бо 0 видимого прогресу в збитті шахедів останні місяці: по 15-20 прильотів тілььки в одну точку тільки в одному районі Києва . І враження, що ситуація тільки погіршується (вчорашня атака на Київ - підтвердження)
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22.07.2025 14:58 Ответить
в статті розглядається процент збиття. якщо русня може запускати по 200-300-500 шахедів то і влучань буде 15-20 а не 3-4 як тоді коли запускали по 40-60-100.
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22.07.2025 15:05 Ответить
Читал одного дроновода, тот на пальцах объяснил, что перехоплювать на большой высоте дронами-перехватчиками сложно и этим проблему не решить при массовых запусках. Про дроны-перехоплювачи, как вундерваффе больше влада трендит чтоб электорат заспокоить
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22.07.2025 15:00 Ответить
ну якщо не мати багато засобів перехоплення то звісно що вирішити проблему складно. Про велику кількість пілотів це теж правда, але тільки в ЗЕбіляндії де реагують на проблему тільки коли з неї волають з кожної праски. А так звісно всім притомним людям очевидно що майбутнє в цьому питанні виключно за ШІ
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22.07.2025 15:07 Ответить
Де ті перехоплювачи, якщо кількість влучань збільшилася в три рази?
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22.07.2025 16:02 Ответить
див. вище про відсоток. І звісно що перехоплювачі тільки на початку зміни правил гри, максимальний ефект від них буде за пару місяців
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22.07.2025 16:14 Ответить
Кацапи просто вивчили можливості наших ППО і адаптувалися до них !
Цього б ніколи не сталося , як би допомога від заходу була стабільна і нарощувалась ... а цього нема , тож - маєм те , що маєм ...((
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22.07.2025 14:35 Ответить
це завжди стається і буде ставатись. А щоб це нейтралізуваьти потрібно не зазирати Заходу в рота і не красти мільярди на безпонтових дронах від Арахамії-Міндіча та інших гаманцій зеленого мародера на крові - а розвивати свій ВПК на конкурентній основі і ставити чіткі технічні завдання на перспективу від МО, куда зелена тварюка завжди призначає тільки тих хто допомагає йому красти.
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22.07.2025 14:42 Ответить
"Цього б ніколи не сталося , як би допомога від заходу була стабільна"

знов за рибу гроші. потужные менеджеры не при делах
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22.07.2025 14:53 Ответить
Тобто - в нас досталь систем ППО , від Німеччини , і лише "потужные менеджеры" заважають комусь жити ?
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22.07.2025 15:38 Ответить
"Тобто - в нас досталь систем ППО , від Німеччини"

а что, должны быть? на каком основании германия должна? помогают тем, кто делает, а вы хотите чтобы делали вместо вас. потужные менеджеры должны были к войне готовиться, когда все об этом говорили, а не к шашлыкам
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22.07.2025 16:00 Ответить
потужные менеджеры должны были к войне готовиться
Ні - вони повинні були , в Німеччину , втекти і звідти розповідати - хто і що тут повинен робити !
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22.07.2025 16:12 Ответить
дуже шкода що твої зелені куратори не з'іпались світ заочі в 22-у. Без них українці обороняються значно краще як показує практика.
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22.07.2025 16:15 Ответить
"Ні - вони повинні були , в Німеччину , втекти і звідти розповідати"

если ты намекаешь на меня, то тебе не сюда. я "втік" еще 23 года назад, здесь мой дом. а практика показывает, что не только "розповідати" надо, а еще и по морде лица давать за "потужные рішення і обговорення"
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22.07.2025 16:33 Ответить
ПВО всегда будет проигрывать дронам и ракетам. Даже при равном ресурсе. Сбивать дешёвые дроны и ракеты будет всегда дороже и сложнее чем их запускать. Это чистая математика. Нужно уничтожать производство, пусковые или как минимум так же кошмарить население Мордора такими же дронами и ракетами. Подсчет по типу сколько стоит ракета и сколько стоит ее сбить изначально дурное дело. Если ракету не сбить даже средствами кратно превышающими ее стоимость, эта ракета прилетит в цель и нанесет урон кратно превышающий стоимость ПВО которое могло бы эту ракету уничтожить. Именно поэтому это игра в одни ворота. Всегда. В данном случае у нас даже преимущество, кацапия гораздо больше чем Украина, а значит и защищаться от доюронов им сложнее чем нам. Другой вопрос где наши ракеты и дроны которорые мы клепаем по 1000 штук за смену на 4й год войны. А пока мы будем думать чем сбивать очередную стаю шахедов, мы так и будем в роли догоняющих. Это как в футболе. Ты можешь весь матч думать о защите, но рано или поздно тебе забьют и матч ты не выиграешь.
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22.07.2025 15:27 Ответить
Якщо шахеди стали літати вище і наземні БМГ їх не достають по висоті, то можливо потрібно створювати аеромобільні БМГ, які розмістити на малих літаках колишньої цивільної авіації Ан-2, Ан-24. Вони ще є в наявності. Такі собі аналоги С-130А на мінімалках, з можливістю вести вогонь з кулемета на паралельних курсах, тільки треба зняти бокові двері і там розмістити кулемет. ППО прикриті тільки міста, а між містами шахеди вільно летять годинами. Ось тут і можуть працювати ці АМБГ, не заходячи у зону дії ППО. Кількість шахедів с часом буде тільки зростати і потрібно застосовувати всі можливі способи протидіяти їм. Це буде набагато дешевше тієї шкоди, яку вони завдають, не кажучи вже про людські жертви.
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22.07.2025 15:32 Ответить
Ні, не тактиці, бо її у русні просто немає, а завдяки фацьким навідникам-запроданцям-ухидянтам, що сидять на зрплатах фсб!
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22.07.2025 15:36 Ответить
 
 