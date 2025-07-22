Российские БПЛА в последние месяцы поражают цели в Украине в три раза чаще благодаря новой тактике, - Financial Times
Количество попаданий российских дронов достигло самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
По данным Воздушных сил ВСУ, в среднем около 15% БпЛА проникали сквозь украинскую противовоздушную оборону в период с апреля по июнь, по сравнению с 5% в предыдущие три месяца.
FT пишет, что успех беспилотников демонстрирует, как "дешевая масса может преодолеть даже сложную и многоуровневую ПВО". Российские оккупанты модифицируют иранские ударные дроны типа Shahed, что позволяет им летать быстрее и выходить за пределы досягаемости пулеметов, которые Украина обычно использует для их сбивания.
"Проблема не в том, что противовоздушная оборона Украины ухудшается. Наоборот, мы видим, что новая тактика роения и беспилотники теперь летают на большей высоте, что делает их более эффективными", - рассказал журналистам Ясир Аталан из Центра стратегических и международных исследований.
Аналитики отметили, что армия страны-агрессора России в течение последних недель запускали по Украине дроны Герань-3 с турбодвигателем, который может летать со скоростью до 800 км/ч в пикировании.
Журналисты отметили, что сейчас защита Украины от шахедов включает использование средств РЭБ для глушения их систем наведения GPS, пулеметов и зенитных орудий, включая новейшую Oerlikon Skynex, произведенную германской компанией Rheinmetall.
В материале говорится, что массированные атаки шахедов призваны "истощить волю Украины к борьбе" и заставить Киев пойти на уступки ради прекращения войны.
Во время атак россияне также смешивают крылатые и баллистические ракеты с шахедами, чтобы еще больше запутать ПВО. Однако показатели попадания более сложных ракет остаются неизменными, уточнили журналисты.
В июне тогдашний министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина вводит новые разработки - "дроны-перехватчики", а также другие инструменты борьбы с воздушными угрозами, которые не разглашаются.
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Шахеди почали більше збиватися дроновими перехоплювачами, тому є великий шанс що скоро вони з висот знову притиснуться нижче до землі і в мобільних вогневих груп побільшає роботи.
бо 0 видимого прогресу в збитті шахедів останні місяці: по 15-20 прильотів тілььки в одну точку тільки в одному районі Києва . І враження, що ситуація тільки погіршується (вчорашня атака на Київ - підтвердження)
Цього б ніколи не сталося , як би допомога від заходу була стабільна і нарощувалась ... а цього нема , тож - маєм те , що маєм ...((
знов за рибу гроші. потужные менеджеры не при делах
а что, должны быть? на каком основании германия должна? помогают тем, кто делает, а вы хотите чтобы делали вместо вас. потужные менеджеры должны были к войне готовиться, когда все об этом говорили, а не к шашлыкам
Ні - вони повинні були , в Німеччину , втекти і звідти розповідати - хто і що тут повинен робити !
если ты намекаешь на меня, то тебе не сюда. я "втік" еще 23 года назад, здесь мой дом. а практика показывает, что не только "розповідати" надо, а еще и по морде лица давать за "потужные рішення і обговорення"