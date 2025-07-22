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Новини ППО України Атаки безпілотників
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Російські БпЛА останніми місяцями вражають цілі в Україні втричі частіше завдяки новій тактиці, - Financial Times

шахеди

Кількість влучань російських дронів досягла найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у середньому близько 15% БпЛА проникали крізь українську протиповітряну оборону в період із квітня по червень, порівняно з 5% у попередні три місяці.

FT пише, що успіх безпілотників демонструє, як "дешева маса може подолати навіть складну і багаторівневу ППО". Російські окупанти модифікують іранські ударні дрони типу Shahed, що дозволяє їм літати швидше і виходити за межі досяжності кулеметів, які Україна зазвичай використовує для їх збиття.

"Проблема не в тому, що протиповітряна оборона України погіршується. Навпаки, ми бачимо, що нова тактика роїння і безпілотники тепер літають на більшій висоті, що робить їх більш ефективними", - розповів журналістам Ясір Аталан із Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Аналітики зауважили, що армія країни-агресора Росії протягом останніх тижнів запускали по Україні дрони Герань-3 з турбодвигуном, який може літати зі швидкістю до 800 км/год у пікіруванні.

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Журналісти наголосили, що наразі захист України від шахедів включає використання засобів РЕБ для глушіння їхніх систем наведення GPS, кулеметів і зенітних гармат, включно з новітньою Oerlikon Skynex, виробленою німецькою компанією Rheinmetall.

У матеріалі йдеться, що масовані атаки шахедів покликані "виснажити волю України до боротьби" і змусити Київ піти на поступки заради припинення війни.

Під час атак росіяни також змішують крилаті й балістичні ракети з шахедами, щоб ще більше заплутати ППО. Однак показники влучання більш складних ракет залишаються незмінними, уточнили журналісти.

У червні тодішній міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна вводить нові розробки — "дрони-перехоплювачі", а також інші інструменти боротьби з повітряними загрозами, які не розголошуються.

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Автор: 

безпілотник (4571) ППО (3412)


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Як завжди європейська/заокеанська аналітика на декілька тижнів/місяців відстає від місцевої, або адаптується до набагато менш заглибленого в контекст читача.
Шахеди почали більше збиватися дроновими перехоплювачами, тому є великий шанс що скоро вони з висот знову притиснуться нижче до землі і в мобільних вогневих груп побільшає роботи.
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22.07.2025 14:32 Відповісти
це такий товстий тролінг?

бо 0 видимого прогресу в збитті шахедів останні місяці: по 15-20 прильотів тілььки в одну точку тільки в одному районі Києва . І враження, що ситуація тільки погіршується (вчорашня атака на Київ - підтвердження)
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22.07.2025 14:58 Відповісти
в статті розглядається процент збиття. якщо русня може запускати по 200-300-500 шахедів то і влучань буде 15-20 а не 3-4 як тоді коли запускали по 40-60-100.
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22.07.2025 15:05 Відповісти
Читал одного дроновода, тот на пальцах объяснил, что перехоплювать на большой высоте дронами-перехватчиками сложно и этим проблему не решить при массовых запусках. Про дроны-перехоплювачи, как вундерваффе больше влада трендит чтоб электорат заспокоить
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22.07.2025 15:00 Відповісти
ну якщо не мати багато засобів перехоплення то звісно що вирішити проблему складно. Про велику кількість пілотів це теж правда, але тільки в ЗЕбіляндії де реагують на проблему тільки коли з неї волають з кожної праски. А так звісно всім притомним людям очевидно що майбутнє в цьому питанні виключно за ШІ
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22.07.2025 15:07 Відповісти
Кацапи просто вивчили можливості наших ППО і адаптувалися до них !
Цього б ніколи не сталося , як би допомога від заходу була стабільна і нарощувалась ... а цього нема , тож - маєм те , що маєм ...((
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22.07.2025 14:35 Відповісти
це завжди стається і буде ставатись. А щоб це нейтралізуваьти потрібно не зазирати Заходу в рота і не красти мільярди на безпонтових дронах від Арахамії-Міндіча та інших гаманцій зеленого мародера на крові - а розвивати свій ВПК на конкурентній основі і ставити чіткі технічні завдання на перспективу від МО, куда зелена тварюка завжди призначає тільки тих хто допомагає йому красти.
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22.07.2025 14:42 Відповісти
"Цього б ніколи не сталося , як би допомога від заходу була стабільна"

знов за рибу гроші. потужные менеджеры не при делах
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22.07.2025 14:53 Відповісти
 
 