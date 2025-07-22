Російські БпЛА останніми місяцями вражають цілі в Україні втричі частіше завдяки новій тактиці, - Financial Times

Кількість влучань російських дронів досягла найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у середньому близько 15% БпЛА проникали крізь українську протиповітряну оборону в період із квітня по червень, порівняно з 5% у попередні три місяці.

FT пише, що успіх безпілотників демонструє, як "дешева маса може подолати навіть складну і багаторівневу ППО". Російські окупанти модифікують іранські ударні дрони типу Shahed, що дозволяє їм літати швидше і виходити за межі досяжності кулеметів, які Україна зазвичай використовує для їх збиття.

"Проблема не в тому, що протиповітряна оборона України погіршується. Навпаки, ми бачимо, що нова тактика роїння і безпілотники тепер літають на більшій висоті, що робить їх більш ефективними", - розповів журналістам Ясір Аталан із Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Аналітики зауважили, що армія країни-агресора Росії протягом останніх тижнів запускали по Україні дрони Герань-3 з турбодвигуном, який може літати зі швидкістю до 800 км/год у пікіруванні.

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Журналісти наголосили, що наразі захист України від шахедів включає використання засобів РЕБ для глушіння їхніх систем наведення GPS, кулеметів і зенітних гармат, включно з новітньою Oerlikon Skynex, виробленою німецькою компанією Rheinmetall.

У матеріалі йдеться, що масовані атаки шахедів покликані "виснажити волю України до боротьби" і змусити Київ піти на поступки заради припинення війни.

Під час атак росіяни також змішують крилаті й балістичні ракети з шахедами, щоб ще більше заплутати ППО. Однак показники влучання більш складних ракет залишаються незмінними, уточнили журналісти.

У червні тодішній міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна вводить нові розробки — "дрони-перехоплювачі", а також інші інструменти боротьби з повітряними загрозами, які не розголошуються.

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