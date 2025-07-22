Россияне обстреливают Славянск из всех возможных видов вооружения, - глава ГВА Лях

Армия РФ применяет ракеты, системы "Торнадо-С", "Шахеды", FPV-дроны для ударов по Славянску.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

"То есть полный арсенал. Чем враг может доставать, тем достает", - сказал Лях.

Он отметил, что в городе живут немало переселенцев, которым помогают государства и международные организации. Однако, по мнению мэра, Славянск достаточно опасен.

"В первую очередь помогает государство, это выплаты ВПЛ, а также фонды международные, которые оказывают помощь переселенцам. Мы все же призываем всех эвакуироваться, не оставаться в городе, потому что они, выехав из одного опасного города, попадают в другое опасное место. И хотя мы сейчас являемся таким прифронтовым тылом, можно сказать, если сравнивать с другими городами, такими как Покровск, Константиновка и другими городами, приближенными к линии фронта, все же и здесь опасно. Мы призываем людей выезжать", - говорит Лях.

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