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Новости Обстрел Славянска
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Россияне обстреливают Славянск из всех возможных видов вооружения, - глава ГВА Лях

Обстрелы Славянска

Армия РФ применяет ракеты, системы "Торнадо-С", "Шахеды", FPV-дроны для ударов по Славянску.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

"То есть полный арсенал. Чем враг может доставать, тем достает", - сказал Лях.

Он отметил, что в городе живут немало переселенцев, которым помогают государства и международные организации. Однако, по мнению мэра, Славянск достаточно опасен.

"В первую очередь помогает государство, это выплаты ВПЛ, а также фонды международные, которые оказывают помощь переселенцам. Мы все же призываем всех эвакуироваться, не оставаться в городе, потому что они, выехав из одного опасного города, попадают в другое опасное место. И хотя мы сейчас являемся таким прифронтовым тылом, можно сказать, если сравнивать с другими городами, такими как Покровск, Константиновка и другими городами, приближенными к линии фронта, все же и здесь опасно. Мы призываем людей выезжать", - говорит Лях.

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Автор: 

обстрел (28657) Донецкая область (10281) Краматорский район (492) Славянск (2626)


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укриття де? де організація евакуації?
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22.07.2025 14:39 Ответить
І ЄС зовсім не стурбований, що кожний день рф захоплює все нові і нові території України, обстрілює міста України, вбиває українців. Скоро незалежної України взагалі не стане. І чомусь ЄС це не хвилює, вони просто цього не бачать. Чомусь ЄС не відряджає свої війська на допомогу Україні. Зараз головне питання це зупинити просування Путіна, відстояти Україну
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22.07.2025 14:43 Ответить
Ти хворий?
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22.07.2025 14:52 Ответить
Начинается! Идите воюйте в пустых городах в Сватово в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, Бахмуте, Торецке, Гродовке, Новогродовке, Авдеевке хватит воевать там где украинцы живут!
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22.07.2025 16:21 Ответить
 
 