Рашисты все утро обстреливают Славянск: ранен человек, есть повреждения. ФОТО

Сегодня, 22 июля 2025 года, все утро Славянск Донецкой области страдает от вражеских атак. Около 9:30 город вновь подвергся ударам БПЛА типа "шахед".

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано три попадания: два в центральной части, одно в микрорайоне Машмет. Повреждены частные дома, корпус ДГПУ.

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"К сожалению, в настоящее время уже известно об одном пострадавшем", - добавил Лях.

Больше информации относительно удара по городу на эту минуту нет.