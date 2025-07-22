Рашисты все утро обстреливают Славянск: ранен человек, есть повреждения. ФОТО
Сегодня, 22 июля 2025 года, все утро Славянск Донецкой области страдает от вражеских атак. Около 9:30 город вновь подвергся ударам БПЛА типа "шахед".
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, зафиксировано три попадания: два в центральной части, одно в микрорайоне Машмет. Повреждены частные дома, корпус ДГПУ.
"К сожалению, в настоящее время уже известно об одном пострадавшем", - добавил Лях.
Больше информации относительно удара по городу на эту минуту нет.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий22.07.2025 12:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Поділля16
показать весь комментарий22.07.2025 12:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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