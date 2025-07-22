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Новости Фото Обстрел Славянска
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Рашисты все утро обстреливают Славянск: ранен человек, есть повреждения. ФОТО

Сегодня, 22 июля 2025 года, все утро Славянск Донецкой области страдает от вражеских атак. Около 9:30 город вновь подвергся ударам БПЛА типа "шахед".

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано три попадания: два в центральной части, одно в микрорайоне Машмет. Повреждены частные дома, корпус ДГПУ.

Славянск после обстрела

Также читайте: Сутки в Донецкой области: 4 человека погибли и 6 ранены, обстрелам подверглись три района области. ФОТОрепортаж

"К сожалению, в настоящее время уже известно об одном пострадавшем", - добавил Лях.

Больше информации относительно удара по городу на эту минуту нет.

Автор: 

обстрел (28657) Донецкая область (10281) Краматорский район (492) Славянск (2626)


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Слов'янськ під обстрілом, а на россійських містах все чудово. Нема сирен, нема руйнувань нема трупів. Так війну виграти не можливо. Так можно лише самим подохнути.
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22.07.2025 12:28 Ответить
Слов"янськ, К;раматорськ, Покровськ ворог просто знищує. Наступними будуть Шахиарськ, Тернівка, Павлоград, Самар, а владі головне сьогодні не захистити ці міста, не наситити ЗС які там стоять необхідною зброєю, захистом і ************, а взяти під свою залежність НАБУ і САП. От і все, що потрібно знати про владу. Дякую 73%, ви нас зробили разом, а заодно і себе. Святкуйте і добивайте останні паростки законності і демократії.
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22.07.2025 12:40 Ответить
 
 