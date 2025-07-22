Рашисти увесь ранок обстрілюють Слов’янськ: поранено людину, є пошкодження. ФОТО

Сьогодні, 22 липня 2025 року, весь ранок Словʼянськ Донецької області потерпає від ворожих атак. Близько 9:30 місто знов зазнало ударів БПЛА типу "шахед".

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано три влучання: два у центральній частині, одне у мікрорайоні Машмет. Пошкоджено приватні будинки, корпус ДДПУ.

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"На жаль, на даний час вже відомо про одного постраждалого", - додав Лях.

Більше інформації щодо удару по місту на цю хвилину немає.