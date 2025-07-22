Рашисти увесь ранок обстрілюють Слов’янськ: поранено людину, є пошкодження. ФОТО
Сьогодні, 22 липня 2025 року, весь ранок Словʼянськ Донецької області потерпає від ворожих атак. Близько 9:30 місто знов зазнало ударів БПЛА типу "шахед".
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зафіксовано три влучання: два у центральній частині, одне у мікрорайоні Машмет. Пошкоджено приватні будинки, корпус ДДПУ.
"На жаль, на даний час вже відомо про одного постраждалого", - додав Лях.
Більше інформації щодо удару по місту на цю хвилину немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jolli Rabbit
показати весь коментар22.07.2025 12:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Поділля16
показати весь коментар22.07.2025 12:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль