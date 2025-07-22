УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12232 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріл Слов’янська
403 2

Рашисти увесь ранок обстрілюють Слов’янськ: поранено людину, є пошкодження. ФОТО

Сьогодні, 22 липня 2025 року, весь ранок Словʼянськ Донецької області потерпає від ворожих атак. Близько 9:30 місто знов зазнало ударів БПЛА типу "шахед".

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано три влучання: два у центральній частині, одне у мікрорайоні Машмет. Пошкоджено приватні будинки, корпус ДДПУ.

Словʼянськ після обстрілу

Також читайте: Доба на Донеччині: 4 людини загинули і 6 поранені, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

"На жаль, на даний час вже відомо про одного постраждалого", - додав Лях.

Більше інформації щодо удару по місту на цю хвилину немає.

Автор: 

обстріл (29981) Донецька область (9099) Краматорський район (498) Слов’янськ (654)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слов'янськ під обстрілом, а на россійських містах все чудово. Нема сирен, нема руйнувань нема трупів. Так війну виграти не можливо. Так можно лише самим подохнути.
показати весь коментар
22.07.2025 12:28 Відповісти
Слов"янськ, К;раматорськ, Покровськ ворог просто знищує. Наступними будуть Шахиарськ, Тернівка, Павлоград, Самар, а владі головне сьогодні не захистити ці міста, не наситити ЗС які там стоять необхідною зброєю, захистом і ************, а взяти під свою залежність НАБУ і САП. От і все, що потрібно знати про владу. Дякую 73%, ви нас зробили разом, а заодно і себе. Святкуйте і добивайте останні паростки законності і демократії.
показати весь коментар
22.07.2025 12:40 Відповісти
 
 