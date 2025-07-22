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Новини Обстріл Слов’янська
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Росіяни обстрілюють Слов’янськ з усіх можливих видів озброєння, - керівник МВА Лях

Обстріли Слов’янська

Армія РФ застосовує ракети, системи "Торнадо-С", "шахеди", FPV-дрони для ударів по Слов'янську. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільного"  повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Тобто повний арсенал. Чим ворог може діставати, тим дістає", - сказав Лях.

Він зазначив, що в місті живуть чимало переселенців, яким допомагають держави й міжнародні організації. Однак, на думку мера, Слов'янськ досить небезпечний.

"Першочергово допомагає держава, це виплати ВПО, а також фонди міжнародні, які надають допомогу  переселенцям. Ми все ж таки закликаємо всіх евакуйовуватися, не залишатися в місті, тому що вони, виїхавши з одного небезпечного міста, потрапляють в інше небезпечне місце. І хоч ми є зараз таким прифронтовим тилом, можна сказати, якщо порівнювати з іншими містами, такими як Покровськ, Костянтинівка та іншими містами, наближеними до лінії фронту, все ж таки й тут небезпечно. Ми закликаємо людей виїжджати", - висловився Лях.

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Автор: 

обстріл (29981) Донецька область (9099) Краматорський район (498) Слов’янськ (654)


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укриття де? де організація евакуації?
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22.07.2025 14:39 Відповісти
І ЄС зовсім не стурбований, що кожний день рф захоплює все нові і нові території України, обстрілює міста України, вбиває українців. Скоро незалежної України взагалі не стане. І чомусь ЄС це не хвилює, вони просто цього не бачать. Чомусь ЄС не відряджає свої війська на допомогу Україні. Зараз головне питання це зупинити просування Путіна, відстояти Україну
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22.07.2025 14:43 Відповісти
Ти хворий?
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22.07.2025 14:52 Відповісти
 
 