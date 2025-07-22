Росіяни обстрілюють Слов’янськ з усіх можливих видів озброєння, - керівник МВА Лях
Армія РФ застосовує ракети, системи "Торнадо-С", "шахеди", FPV-дрони для ударів по Слов'янську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільного" повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.
"Тобто повний арсенал. Чим ворог може діставати, тим дістає", - сказав Лях.
Він зазначив, що в місті живуть чимало переселенців, яким допомагають держави й міжнародні організації. Однак, на думку мера, Слов'янськ досить небезпечний.
"Першочергово допомагає держава, це виплати ВПО, а також фонди міжнародні, які надають допомогу переселенцям. Ми все ж таки закликаємо всіх евакуйовуватися, не залишатися в місті, тому що вони, виїхавши з одного небезпечного міста, потрапляють в інше небезпечне місце. І хоч ми є зараз таким прифронтовим тилом, можна сказати, якщо порівнювати з іншими містами, такими як Покровськ, Костянтинівка та іншими містами, наближеними до лінії фронту, все ж таки й тут небезпечно. Ми закликаємо людей виїжджати", - висловився Лях.
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