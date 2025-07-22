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Новости Обстрел Харькова
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Рашисты атаковали Харьков беспилотником. Обломки упали на территории частного домовладения

РФ нанесла удар БПЛА по Харькову 22 июля 2025 года

Российские оккупационные войска атаковали Харьков беспилотником.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 16.35 в Индустриальном районе города упали обломки БпЛА на территории частного домовладения. К счастью, без детонации.

На эту минуту пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Профильные службы работают на месте удара.

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Автор: 

обстрел (28657) Харьков (7673) Харьковская область (1316) Харьковский район (445)


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