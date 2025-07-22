Рашисты атаковали Харьков беспилотником. Обломки упали на территории частного домовладения

Российские оккупационные войска атаковали Харьков беспилотником.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 16.35 в Индустриальном районе города упали обломки БпЛА на территории частного домовладения. К счастью, без детонации.



На эту минуту пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Профильные службы работают на месте удара.

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