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Новини Обстріл Харкова
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Рашисти атакували Харків безпілотником. Уламки впали на території приватного домоволодіння

РФ вдарила БпЛА по Харкову 22 липня 2025 року

Російські окупаційні війська атакували Харків безпілотником.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 16.35 в Індустріальному районі міста впали уламки БпЛА на території приватного домоволодіння. На щастя, без детонації.

На цю хвилину постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Профільні служби працюють на місці удару.

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Автор: 

обстріл (29981) Харків (5796) Харківська область (1333) Харківський район (451)


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