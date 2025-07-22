Рашисти атакували Харків безпілотником. Уламки впали на території приватного домоволодіння

Російські окупаційні війська атакували Харків безпілотником.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 16.35 в Індустріальному районі міста впали уламки БпЛА на території приватного домоволодіння. На щастя, без детонації.



На цю хвилину постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Профільні служби працюють на місці удару.

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