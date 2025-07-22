РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13291 посетитель онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
140 1

Россияне обстреляли Берислав на Херсонщине: погиб 69-летний мужчина

РФ нанесла удар по Славянску 27 мая 2025 года

Утром 22 июля российские войска нанесли удар по городу Бериславу в Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела погиб 69-летний местный житель. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела села Садовое на Херсонщине погиб мужчина, - прокуратура

Автор: 

Берислав (161) Херсонская область (5040) Бериславский район (109)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.07.2025 18:03 Ответить
 
 