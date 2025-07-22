Россияне обстреляли Берислав на Херсонщине: погиб 69-летний мужчина
Утром 22 июля российские войска нанесли удар по городу Бериславу в Херсонской области.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела погиб 69-летний местный житель. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
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Чайка Київ
показать весь комментарий22.07.2025 18:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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