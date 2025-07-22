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Новини обстріли Херсонщини
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Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині: загинув 69-річний чоловік

РФ вдарила по Слов’янську 27 травня 2025 року

Вранці 22 липня російські війська завдали удару по місту Берислав у Херсонській області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок обстрілу загинув 69-річний місцевий житель. Чоловік зазнав поранень, несумісних із життям.

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Автор: 

Берислав (205) Херсонська область (6033) Бериславський район (109)


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22.07.2025 18:03 Відповісти
 
 