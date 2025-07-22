Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині: загинув 69-річний чоловік
Вранці 22 липня російські війська завдали удару по місту Берислав у Херсонській області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Унаслідок обстрілу загинув 69-річний місцевий житель. Чоловік зазнав поранень, несумісних із життям.
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показати весь коментар22.07.2025 18:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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