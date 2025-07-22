Глава МИД Израиля Саар прибыл с визитом в Киев
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Киев во вторник, 22 июля.
Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в программе израильского министра - встречи с украинским руководством и с еврейской общиной.
Журналист Axios сообщает, что Саар встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским коллегой Андреем Сибигой.
Также отмечается, что Саар стал самым высокопоставленным представителем Израиля, который посетил Украину с февраля 2023 года, когда Киев посещал тогдашний глава МИД Коэн.
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Результати опитування Центру соціальних досліджень (CENSIS), яке показало, що 84% італійців не бажають захищати свою батьківщину зі зброєю, викликали більший резонанс в Ізраїлі, ніж в Італії. І не тільки тому, що ізраїльтяни (принаймні, їхня переважлива кількість) не розуміють самої вигадки питання - як можна не воювати за свою країну.
Є причина для глибших висновків, навіть якщо не зовсім очевидна.
Опитування CENSIS містить три основні показники:
1. Майже 40% опитаних (в даному випадку - громадяни Італії) відмовляються від обслуговування з ідеологічних причин Тобто спочатку припускали (система освіти, ЗМІ, сім'я, навколишня реальність), що захист (включно з батьківщиною) дорівнює насильству, а насильство завжди погано. Таким чином, краще втратити країну, ніж вірити в ідеали.
2. Понад 25% опитаних вважають, що для захисту Батьківщини потрібно наймати іноземців, мігрантів чи гастарбайтерів. Тобто війна - це доля бідних, неповноцінних, а доля вищого класу - пояснити всю збоченність насилля.
3. Близько 30% опитаних просто не вірять, що їм доводиться боротися. За їх словами, війна неможлива, бо якщо дійсно хочеш миру, то він настане. Не тільки в Італії, але й у всьому світі.
Хто сприймав це опитування як своєрідну екзотику, єдиний приклад італійської тупості, помиляється. Аналогічні опитування проведені Gallup International, YouGov, WIN, WAPOR, ESOMAR та pr. , вони дають таку картинку:
ІТАЛІЯ
Ні - 78%
Так - 16%
(НІ - не готовність боротися за свою країну, ТАК - готовність боротися; решта - інші причини, які в даному випадку, не зазначені в підсумку)
АВСТРІЯ
Ні - 62%
Так - 21%
НІМЕЧЧИНА
Ні - 57%
Так - 43%
ІСПАНІЯ
Ні - 53%
Так - 47%
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Ні - 49%
Так - 41%
ФРАНЦІЯ
Ні - 67%
Так - 29%
СХІДНА ЄВРОПА
У країнах Східної Європи мотивація до служби вища, ніж у країнах Центральної та Західної. При цьому залежність тут приблизно така: чим ближче до Росії, тим більше людей готові до служби.
СКАНДИНАВИЯ
У Скандинавії більше людей, готових захищати свою Батьківщину, ніж тих, хто не готовий. До речі, це найвища мотивація у Фінляндії, але вже довелося змагатися з потенційним сусідом ворогом.
Загалом, найбільш мотивовані до захисту Батьківщини країнами були ті, кому час від часу доводиться воювати, або які під загрозою війни:
Вірменія - 96%
Саудівська Аравія - 94%
Азербайджан - 88%
Пакистан - 86%
Грузія - 83%
ГАБАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
Європейський Союз (середній): 32% - готові
Глобальний: 61% - готовий
США
За даними США, глобальне опитування Gallup International дає лише оцінку статистичних даних, що свідчить про те, що близько 50% громадян не бажають воювати.
А тепер подивіться на це все з Ізраїлю.
Коли 84% італійців або 68% європейців не готові воювати за свою країну, їм важко (якщо взагалі можливо) зрозуміти ситуацію в країнах, де людей змушують(!! ) боротися за виживання (у випадку Ізраїлю це синонім "боротися за свою країну").
Для переважної більшості мешканців західних країн (зокрема Західної Європи, Північної Америки, Австралії) війна - це абстракція, відео у соцмережах, арафат на голові або студентський мітинг у кампусі. Вони спокійно лягають спати і спокійно встають, косять газони на своїх ділянках, дають слово почати бігати з понеділка, а тим часом турбуються про дітей Гази, яких ніколи не бачили і не хочуть бачити. Сіонізм також звично лаять, бо це модно в наш час.
Вночі вони не на тривозі, їхні діти не кричать по дорозі до бомбосховища, бо діти повинні спати вночі, а не бігти до бомбосховище і здригатися від вибухів.
Якщо вранці поливати грінки кленовим або малиновим сиропом, вони будуть лаяти страшних агресорів, то не тому, що не дали виспатися. І тільки тому, що CNN це каже і показує. І ще багато телеканалів.
Подалі від війни дуже добре і зручно думати про світ. Бути пацифістом, переконаним ворогом війни. Миролюбні і палестинці, абсолютно впевнені, що завжди можна домовитися, знайти дипломатичне рішення і уникнути забої.
Що боротися погано, але не боротися - це просто добре. А якщо хтось кусає, нападає, завжди знайдеться хтось (НАТО, мігрант, найманець), хто тисне руки. Замість тих, хто миролюбний, палестинофіл і підставляє іншу щоку.
На відміну від такого вишуканого підходу, ізраїльський виглядає менш гарно одягненим. "Вороги хочуть нас вбити, тому ми їх самі вб'ємо", - причина ізраїльтяни (тобто ми) А ті 84% італійці або 68% європейці закачують очі від жаху, вважаючи нас варварами, вбивцями і нащадками пекла. Тому що ми просто не хочемо, щоб наші вороги нас вбивали.
Для пацифістів (я знаю, що пишеться "о") з Європи, США або будь-якого іншого місця будь-які військові дії Ізраїлю завжди будуть надмірними та непропорційними. Ті, у кого рівень допустимого насильства знижено до 0 у заводських умовах, вже вважатимуть злочином. Бо мухи теж хочуть жити.
У цій збоченій системі координат будь-який захист, крім проблискових п'ят, вважатиметься насильством, а той, кого треба захищати від насильства. І це все буде затумарено в наукові роботи, теорії, резолюції ООН, щоб продовжувати виробляти тих, хто заради миру у всьому світі готовий пожертвувати не тільки своїм, а й нашим світом.
Поки війни намагаються зупинити будь-якою ціною (українці теж мають розуміти про що я), війни буде тільки більше. Тому що беззахисними стають ті, кого не хочуть захищати. А справжні негідники тільки цього і чекають.
І головний висновок. Країни, громадяни яких не готові захищати власну територію, стають суддями тим, хто воює. Вони нав'язують свою віддаленість від реальності тим, хто стикається з реальністю знищення І вони залишаються впевненими, що мають рацію, оскільки мир завжди кращий за війну.