Глава МЗС Ізраїлю Саар прибув із візитом до Києва

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув із офіційним візитом до Києва у вівторок, 22 липня.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у програмі ізраїльського міністра –– зустрічі з українським керівництвом та з єврейською громадою.

Журналіст Axios повідомляє, що Саар зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та українським колегою Андрієм Сибігою.

Також зазначається, що Саар став найвисокопоставленішим представником Ізраїлю, який відвідав Україну з лютого 2023 року, коли Київ відвідував тодішній глава МЗС Коен.

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