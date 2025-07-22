Из-за непогоды в Киеве пострадали 5 человек, в том числе 13-летняя девочка
В Киеве в результате урагана и грозы пострадало 5 человек, повалено более 30 деревьев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Отмечается, что над ликвидацией последствий непогоды работают более 40 зеленстроевцев и 15 спасателей столичной службы КАРС.
В столице зафиксировано более 30 поваленных деревьев в результате урагана и грозы, которые прогнозировали синоптики.
К работам также привлечено более 10 единиц техники КО "Киевзеленстрой" и 3 аварийно-спасательных авто.
К сожалению, от непогоды пострадали люди. Сейчас медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девочку.
"Просим горожан не игнорировать предупреждения об ухудшении погодных условий, ведь несоблюдение рекомендаций может привести к травмированию", - обратились к жителям столицы работники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль