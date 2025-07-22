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Из-за непогоды в Киеве пострадали 5 человек, в том числе 13-летняя девочка

київ

В Киеве в результате урагана и грозы пострадало 5 человек, повалено более 30 деревьев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что над ликвидацией последствий непогоды работают более 40 зеленстроевцев и 15 спасателей столичной службы КАРС.

В столице зафиксировано более 30 поваленных деревьев в результате урагана и грозы, которые прогнозировали синоптики.

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К работам также привлечено более 10 единиц техники КО "Киевзеленстрой" и 3 аварийно-спасательных авто.

К сожалению, от непогоды пострадали люди. Сейчас медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девочку.

"Просим горожан не игнорировать предупреждения об ухудшении погодных условий, ведь несоблюдение рекомендаций может привести к травмированию", - обратились к жителям столицы работники.

Автор: 

Киев (25901) непогода (823) жертвы (2131)


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