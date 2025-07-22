Через негоду в Києві постраждали 5 осіб, зокрема 13-річна дівчина

У Києві в результаті буревію і грози постраждало 5 людей, повалено понад 30 дерев.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що над ліквідацією наслідків негоди працюють понад 40 зеленбудівців та 15 рятувальників столичної служби КАРС.

У столиці зафіксовано понад 30 повалених дерев унаслідок буревію й грози, які прогнозували синоптики.

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До робіт також залучено більш як 10 одиниць техніки КО "Київзеленбуд" і 3 аварійно-рятувальні авто.

На жаль, від негоди постраждали люди. Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину.

"Просимо містян не ігнорувати попередження про погіршення погодних умов, адже недотримання рекомендацій може призвести до травмування", - звернулися до мешканців столиці працівники.