Через негоду в Києві постраждали 5 осіб, зокрема 13-річна дівчина
У Києві в результаті буревію і грози постраждало 5 людей, повалено понад 30 дерев.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що над ліквідацією наслідків негоди працюють понад 40 зеленбудівців та 15 рятувальників столичної служби КАРС.
У столиці зафіксовано понад 30 повалених дерев унаслідок буревію й грози, які прогнозували синоптики.
До робіт також залучено більш як 10 одиниць техніки КО "Київзеленбуд" і 3 аварійно-рятувальні авто.
На жаль, від негоди постраждали люди. Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину.
"Просимо містян не ігнорувати попередження про погіршення погодних умов, адже недотримання рекомендацій може призвести до травмування", - звернулися до мешканців столиці працівники.
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