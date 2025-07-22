Во время выполнения задания у истребителя Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники, пилот катапультировался, - Воздушные Силы

Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Пилот доложил о ситуации руководителю полетов.

"Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле - без пострадавших. Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия", - говорится в сообщении.

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