Во время выполнения задания у истребителя Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники, пилот катапультировался, - Воздушные Силы
Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Пилот доложил о ситуации руководителю полетов.
"Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле - без пострадавших. Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия", - говорится в сообщении.
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+4 Виталий #548501
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+1 Магирус
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Ну і друге - чим більш складна техніка, тим вища вирогідність виходу її з ладу.