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Новости Авария украинского истребителя Mirage-2000
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Во время выполнения задания у истребителя Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники, пилот катапультировался, - Воздушные Силы

истребители,mirage

Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Пилот доложил о ситуации руководителю полетов.

"Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле - без пострадавших. Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия", - говорится в сообщении.

Читайте: Франция хочет расширить программу подготовки украинских пилотов для истребителей Mirage, - Барро

Автор: 

авария (1285) авиация (2891) Воздушные силы (2533) Mirage (19)


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Топ комментарии
+4
Це техніка... І вона має властивість - ломатись. Тим більше, що нам передали вже доволі старі літаки, яким по декілька десятків років.
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22.07.2025 23:03 Ответить
+1
Зараз зрада почнеться в коментарях. Нічого вічного немає
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22.07.2025 22:57 Ответить
+1
Щось про втому металу чули? Погугліть.
Ну і друге - чим більш складна техніка, тим вища вирогідність виходу її з ладу.
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22.07.2025 23:08 Ответить
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Зараз зрада почнеться в коментарях. Нічого вічного немає
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22.07.2025 22:57 Ответить
Хтось гадить у літаках
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22.07.2025 22:57 Ответить
Це техніка... І вона має властивість - ломатись. Тим більше, що нам передали вже доволі старі літаки, яким по декілька десятків років.
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22.07.2025 23:03 Ответить
Щось про втому металу чули? Погугліть.
Ну і друге - чим більш складна техніка, тим вища вирогідність виходу її з ладу.
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22.07.2025 23:08 Ответить
нам передають літаки які відпрацювали 70 % свого ресурсу . пілот не загинув і добре !
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22.07.2025 23:09 Ответить
В нас - ***** - тільки в туж секунду аварії годні створити комісію - а до цього стільки літаків падали - тиш та гладь
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22.07.2025 22:59 Ответить
А де олєщук - посол десь в Африці?
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22.07.2025 23:12 Ответить
Класс лётчика нарабатывается и оттачивается годами! И чтобы там не говорил эксперт Свитан, что наши лётчики освоят F-16 и Mirrage за полгода, это чистая профонация. К большому сожалению, Украина и дальше будет терять боевые машины.
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22.07.2025 23:21 Ответить
Та воно так, за такий короткий проміжок час важко перейти на інший і досконало виконувати все те що робив на мігу, але всі літаки які нам передали реально старі, їх передають тому що на заході підійшов час списання, більшість в 28 році мала відправитись на металолом.
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22.07.2025 23:44 Ответить
Закрий кацапомовну ротяку.
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22.07.2025 23:51 Ответить
Коли відмовляє техніка, то пілот може і встигає катапультуватися, а коли пілот фізично неспроможний виконати катапультування, починають вигадувати історії.
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22.07.2025 23:21 Ответить
Тобто літак впав. Сьогодні день так-собі.
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22.07.2025 23:33 Ответить
Нажаль, після катапультування пілот літати на реактивних літаках вже не зможе через пошкодження хребта.
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23.07.2025 00:02 Ответить
 
 