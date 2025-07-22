Під час виконання завдання у винищувача Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки, пілот катапультувався, - Повітряні Сили
Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Пілот доповів про ситуацію керівнику польотів.
"Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих. Призначено спеціальну комісію, для встановлення причин авіаційної події", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Виталий #548501
показати весь коментар22.07.2025 23:03 Відповісти Посилання
+1 Магирус
показати весь коментар22.07.2025 22:57 Відповісти Посилання
+1 Only
показати весь коментар22.07.2025 23:08 Відповісти Посилання
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Ну і друге - чим більш складна техніка, тим вища вирогідність виходу її з ладу.