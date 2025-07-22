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Новини Аварія українського винищувача Mirage-2000
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Під час виконання завдання у винищувача Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки, пілот катапультувався, - Повітряні Сили

винищувачі,mirage

Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Пілот доповів про ситуацію керівнику польотів.

"Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих. Призначено спеціальну комісію, для встановлення причин авіаційної події", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Франція хоче розширити програму підготовки українських пілотів для винищувачів Mirage, - Барро

Автор: 

аварія (561) авіація (4224) Повітряні сили (2874) Mirage (19)


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Топ коментарі
+4
Це техніка... І вона має властивість - ломатись. Тим більше, що нам передали вже доволі старі літаки, яким по декілька десятків років.
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22.07.2025 23:03 Відповісти
+1
Зараз зрада почнеться в коментарях. Нічого вічного немає
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22.07.2025 22:57 Відповісти
+1
Щось про втому металу чули? Погугліть.
Ну і друге - чим більш складна техніка, тим вища вирогідність виходу її з ладу.
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22.07.2025 23:08 Відповісти
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Зараз зрада почнеться в коментарях. Нічого вічного немає
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22.07.2025 22:57 Відповісти
Хтось гадить у літаках
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22.07.2025 22:57 Відповісти
Це техніка... І вона має властивість - ломатись. Тим більше, що нам передали вже доволі старі літаки, яким по декілька десятків років.
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22.07.2025 23:03 Відповісти
Щось про втому металу чули? Погугліть.
Ну і друге - чим більш складна техніка, тим вища вирогідність виходу її з ладу.
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22.07.2025 23:08 Відповісти
нам передають літаки які відпрацювали 70 % свого ресурсу . пілот не загинув і добре !
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22.07.2025 23:09 Відповісти
В нас - ***** - тільки в туж секунду аварії годні створити комісію - а до цього стільки літаків падали - тиш та гладь
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22.07.2025 22:59 Відповісти
А де олєщук - посол десь в Африці?
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22.07.2025 23:12 Відповісти
Класс лётчика нарабатывается и оттачивается годами! И чтобы там не говорил эксперт Свитан, что наши лётчики освоят F-16 и Mirrage за полгода, это чистая профонация. К большому сожалению, Украина и дальше будет терять боевые машины.
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22.07.2025 23:21 Відповісти
Коли відмовляє техніка, то пілот може і встигає катапультуватися, а коли пілот фізично неспроможний виконати катапультування, починають вигадувати історії.
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22.07.2025 23:21 Відповісти
Тобто літак впав. Сьогодні день так-собі.
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22.07.2025 23:33 Відповісти
 
 