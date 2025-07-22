Під час виконання завдання у винищувача Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки, пілот катапультувався, - Повітряні Сили

Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Пілот доповів про ситуацію керівнику польотів.

"Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих. Призначено спеціальну комісію, для встановлення причин авіаційної події", - йдеться в повідомленні.

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