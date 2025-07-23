Войска РФ нанесли удар по Херсону: погибла женщина

Утром 23 июля войска РФ обстреляли Днепровский район Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за очередного вражеского обстрела смертельные ранения получила 66-летняя херсонка", - уточнил он.

По данным ОВА, за минувшие сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находился ряд насаленных пунктов Херсонщины. В частности, враг атаковал Приднепровское, Зимовник, Антоновку, Чернобаевку, Садовое, Молодежное, Инженерное, Белозерку, Днепровское, Береговое, Незламное, Велетенское, Кизомыс, Станислав, Софиевку, Широкую Балку, Понятовку, Ингулец, Берислав, Урожайное, Дудчаны, Отрадокаменку, Ольговку, Тягинку, Новоалександровку, Украинку, Михайловку, Золотую Балку, Нововоронцовку, Осокоровку, Степное, Красный Маяк, Вировку, Львово, Казацкое и город Херсон.

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Как отмечается, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре и жилых кварталах населенных пунктов области, в частности, повредили многоэтажку и 14 частных домов. Также оккупанты повредили частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 - получили ранения.