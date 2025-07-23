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Новини Обстріли Херсона
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Війська РФ ударили по Херсону: загинула жінка

Рашисти атакували Дніпровський район Херсону БпЛА

Зранку 23 липня війська РФ обстріляли Дніпровський район Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через черговий ворожий обстріл смертельні поранення дістала 66-річна херсонка", - уточнив він.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебувала низка насалених пунктів Херсонщини. Зокрема, ворог атакував Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Чорнобаївка, Садове, Молодіжне, Інженерне, Білозерка, Дніпровське, Берегове, Незламне, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Інгулець, Берислав, Урожайне, Дудчани, Одрадокам'янка, Ольгівка, Тягинка, Новоолександрівка, Українка, Михайлівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Осокорівка, Степне, Червоний Маяк, Вірівка, Львове, Козацьке та місто Херсон.

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Як зазначається, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 - дістали поранення.

Автор: 

обстріл (29991) Херсон (3519) Херсонська область (6037) Херсонський район (470)


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23.07.2025 10:17 Відповісти
 
 