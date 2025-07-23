Через несколько месяцев США будут иметь больше всех в мире боеприпасов, - Трамп
Президент Дональд Трамп ожидает, что в течение следующих нескольких месяцев Штаты будут иметь больше всех в мире боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"За несколько месяцев у нас будет больше боеприпасов, чем когда-либо у любой страны. Мы будем иметь больше ракет, чем когда-либо у любой страны. Да, это очень важно", - сказал он во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом.
Трамп уточнил, что речь идет о "скоростных, медленных, точных и менее точных" ракетах.
"У нас есть все, но мы будем иметь больше боеприпасов, чем любая страна когда-либо имела. Это очень важно для меня", - сказал лидер США.
Так он ответил на вопрос о принятии Конгрессом решения о потенциальном производстве боеприпасов на Филиппинах.
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vs
"потенційне виробництво *********** на Філіппінах"
Хтось ще не стомився звертати увагу на рудого клоуна ?