Через несколько месяцев США будут иметь больше всех в мире боеприпасов, - Трамп

Президент Дональд Трамп ожидает, что в течение следующих нескольких месяцев Штаты будут иметь больше всех в мире боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"За несколько месяцев у нас будет больше боеприпасов, чем когда-либо у любой страны. Мы будем иметь больше ракет, чем когда-либо у любой страны. Да, это очень важно", - сказал он во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом.

Трамп уточнил, что речь идет о "скоростных, медленных, точных и менее точных" ракетах.

"У нас есть все, но мы будем иметь больше боеприпасов, чем любая страна когда-либо имела. Это очень важно для меня", - сказал лидер США.

Так он ответил на вопрос о принятии Конгрессом решения о потенциальном производстве боеприпасов на Филиппинах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп уже "выбрал сторону" Украины в войне, поставив ультиматум Путину, - Барро