РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12304 посетителя онлайн
Новости Заявления Трампа
1 628 13

Через несколько месяцев США будут иметь больше всех в мире боеприпасов, - Трамп

США будут иметь больше всего боеприпасов в мире

Президент Дональд Трамп ожидает, что в течение следующих нескольких месяцев Штаты будут иметь больше всех в мире боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"За несколько месяцев у нас будет больше боеприпасов, чем когда-либо у любой страны. Мы будем иметь больше ракет, чем когда-либо у любой страны. Да, это очень важно", - сказал он во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом.

Трамп уточнил, что речь идет о "скоростных, медленных, точных и менее точных" ракетах.

"У нас есть все, но мы будем иметь больше боеприпасов, чем любая страна когда-либо имела. Это очень важно для меня", - сказал лидер США.

Так он ответил на вопрос о принятии Конгрессом решения о потенциальном производстве боеприпасов на Филиппинах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп уже "выбрал сторону" Украины в войне, поставив ультиматум Путину, - Барро

Автор: 

боеприпасы (2386) США (27555) Трамп Дональд (6037)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
А ше вчора бідкався - шо війна в Україні їх підкосила
показать весь комментарий
23.07.2025 08:54 Ответить
+1
Це тіпа - "«Доженемо і переженемо Америку!» !?
показать весь комментарий
23.07.2025 09:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це добре. Але ж це трумп
показать весь комментарий
23.07.2025 08:51 Ответить
Особливо коли нам нічого не давать і не продавать.
показать весь комментарий
23.07.2025 08:53 Ответить
Дайте мені грошей. Бо я працювати не хочу. А як не дасте мені гроші - то буду по форуму бігати і розповідати, який ви злюка
показать весь комментарий
23.07.2025 09:43 Ответить
А ше вчора бідкався - шо війна в Україні їх підкосила
показать весь комментарий
23.07.2025 08:54 Ответить
Отличная работа мистер Трамп,иранские религиозные фанатики уже прочувствовали силу американского оружия и решительность республиканского президента.
показать весь комментарий
23.07.2025 08:56 Ответить
Як частина вільного демократичного світу, Україна дуже рада за США.
показать весь комментарий
23.07.2025 09:01 Ответить
Це тіпа - "«Доженемо і переженемо Америку!» !?
показать весь комментарий
23.07.2025 09:02 Ответить
І шо?
показать весь комментарий
23.07.2025 09:19 Ответить
"за кілька місяців США матимуть"
vs
"потенційне виробництво *********** на Філіппінах"
Хтось ще не стомився звертати увагу на рудого клоуна ?
показать весь комментарий
23.07.2025 09:23 Ответить
Шутка-самосмейка? Сарказм? Или он "такого не говорил"?
показать весь комментарий
23.07.2025 09:25 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2025 09:39 Ответить
Лучше бы Трампон имел хотя бы половину среднего по миру МОЗГОВ!
показать весь комментарий
23.07.2025 09:41 Ответить
 
 