УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11810 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа
2 078 13

За кілька місяців США матимуть найбільше у світі боєприпасів, - Трамп

США матимуть найбільше у світі боєприпасів

Президент Дональд Трамп очікує, що протягом наступних кількох місяців Штати матимуть найбільше у світі боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За кілька місяців у нас буде більше боєприпасів, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Ми матимемо більше ракет, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Так, це дуже важливо", - сказав він під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом.

Трамп уточнив, що йдеться про "швидкісні, повільні, точні та менш точні" ракети.

"У нас є все, але ми матимемо більше боєприпасів, ніж будь-яка країна будь-коли мала. Це дуже важливо для мене", - сказав лідер США.

Так він відповів на питання щодо ухвалення Конгресом рішення про потенційне виробництво боєприпасів на Філіппінах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вже "обрав сторону" України у війні, поставивши ультиматум Путіну, - Барро

Автор: 

боєприпаси (2326) США (23864) Трамп Дональд (6520)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
А ше вчора бідкався - шо війна в Україні їх підкосила
показати весь коментар
23.07.2025 08:54 Відповісти
+2
Це добре. Але ж це трумп
показати весь коментар
23.07.2025 08:51 Відповісти
+2
Це тіпа - "«Доженемо і переженемо Америку!» !?
показати весь коментар
23.07.2025 09:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це добре. Але ж це трумп
показати весь коментар
23.07.2025 08:51 Відповісти
Особливо коли нам нічого не давать і не продавать.
показати весь коментар
23.07.2025 08:53 Відповісти
Дайте мені грошей. Бо я працювати не хочу. А як не дасте мені гроші - то буду по форуму бігати і розповідати, який ви злюка
показати весь коментар
23.07.2025 09:43 Відповісти
А ше вчора бідкався - шо війна в Україні їх підкосила
показати весь коментар
23.07.2025 08:54 Відповісти
Отличная работа мистер Трамп,иранские религиозные фанатики уже прочувствовали силу американского оружия и решительность республиканского президента.
показати весь коментар
23.07.2025 08:56 Відповісти
Як частина вільного демократичного світу, Україна дуже рада за США.
показати весь коментар
23.07.2025 09:01 Відповісти
Це тіпа - "«Доженемо і переженемо Америку!» !?
показати весь коментар
23.07.2025 09:02 Відповісти
І шо?
показати весь коментар
23.07.2025 09:19 Відповісти
"за кілька місяців США матимуть"
vs
"потенційне виробництво *********** на Філіппінах"
Хтось ще не стомився звертати увагу на рудого клоуна ?
показати весь коментар
23.07.2025 09:23 Відповісти
Шутка-самосмейка? Сарказм? Или он "такого не говорил"?
показати весь коментар
23.07.2025 09:25 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2025 09:39 Відповісти
Лучше бы Трампон имел хотя бы половину среднего по миру МОЗГОВ!
показати весь коментар
23.07.2025 09:41 Відповісти
 
 