За кілька місяців США матимуть найбільше у світі боєприпасів, - Трамп

Президент Дональд Трамп очікує, що протягом наступних кількох місяців Штати матимуть найбільше у світі боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За кілька місяців у нас буде більше боєприпасів, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Ми матимемо більше ракет, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Так, це дуже важливо", - сказав він під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом.

Трамп уточнив, що йдеться про "швидкісні, повільні, точні та менш точні" ракети.

"У нас є все, але ми матимемо більше боєприпасів, ніж будь-яка країна будь-коли мала. Це дуже важливо для мене", - сказав лідер США.

Так він відповів на питання щодо ухвалення Конгресом рішення про потенційне виробництво боєприпасів на Філіппінах.

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