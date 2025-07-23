За кілька місяців США матимуть найбільше у світі боєприпасів, - Трамп
Президент Дональд Трамп очікує, що протягом наступних кількох місяців Штати матимуть найбільше у світі боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За кілька місяців у нас буде більше боєприпасів, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Ми матимемо більше ракет, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Так, це дуже важливо", - сказав він під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом.
Трамп уточнив, що йдеться про "швидкісні, повільні, точні та менш точні" ракети.
"У нас є все, але ми матимемо більше боєприпасів, ніж будь-яка країна будь-коли мала. Це дуже важливо для мене", - сказав лідер США.
Так він відповів на питання щодо ухвалення Конгресом рішення про потенційне виробництво боєприпасів на Філіппінах.
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"потенційне виробництво *********** на Філіппінах"
Хтось ще не стомився звертати увагу на рудого клоуна ?