РФ выпустила 71 БПЛА по Украине. 45 целей обезврежено, 26 попаданий, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 23 июля российские оккупанты выпустили по Украине 71 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - оккупированный Крым.

Под ударом - Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Черкасщина.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. Кроме того, 18 БПЛА локально потеряны/подавлены РЭБ.



Зафиксировано попадание 26 БПЛА в 14 локациях, падение сбитых (обломки) - на 5 локациях", - говорится в сообщении.

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