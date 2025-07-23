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РФ випустила 71 БпЛА по Україні. 45 цілей знешкоджено, 26 влучань,- Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 23 липня 2025 року Скільки цілей збито

У ніч на 23 липня російські окупанти випустили по Україні 71 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували з напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ ., Чауда - окупований Крим.

Під ударом - Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Черкащина.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 27 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 18 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", - йдеться в повідомленні.

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Атака шахедів 23 липня 2025 року Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (29991) ППО (3415) Повітряні сили (2878)


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Почали казати про влучання,бо швайку в мішку не приховаєш..
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23.07.2025 09:48 Відповісти
 
 