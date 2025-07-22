Чехія допомагатиме посилювати захист українського неба від дронів, - Фіала

Чехія підтримуватиме Україну, зокрема в питанні посилення її можливостей боротьби з безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала на спільній з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом пресконференції в Берліні 22 липня.

"Ми згодні з канцлером, що повинні й надалі підтримувати Україну, забезпечувати передачу їй достатніх партій озброєння, щоб вона могла продовжувати чинити опір", - зазначив Фіала і подякував Німеччині за її велику участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів.

"Ми також хочемо працювати разом з Німеччиною над посиленням протиповітряної оборони України, а саме, протидії безпілотним апаратам, якими росіяни тероризують мирних жителів", - додав політик.

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Він наголосив на планах співпраці з посилення енергобезпеки та підкреслив, що Чехія позбулась залежності від російських енергоносіїв.

Фіала прокоментував співпрацю у "Вишеградській четвірці" (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина), визнавши, що вона не є простою, перш за все, через різні підходи до основного питання сьогодення - безпеки. Політик звернув увагу, що останнім часом не відбуваються зустрічі на рівні голів урядів, і саме через цю причину та назвав це "розумним".

"Тому що нас розділяє погляд не деякі ключові міжнародні політичні безпекові питання… Те, в який спосіб підходимо до питання підтримки України, тиску на Росію, як інтерпретуємо російську агресію проти України", - зазначив Фіала і пояснив, що позиція Словаччини та Угорщини відрізняється від позиції Чехії та Польщі.

На його переконання, немає наразі більш важливої теми, ніж безпека. І якщо вже в цій царині є розбіжності, це є насправді перешкодою для нормальної співпраці.

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Водночас, зауважив Фіала, Чехія готова співпрацювати з конкретних питань прагматично в інших форматах.

"Для мене важливою є можливість створення коаліцій з конкретних тем, які мають шанс досягти успіху", - сказав чеський політик.

Він зазначив, що якщо в питанні підтримки України добре виходить співпрацювати з такими країнами, як Нідерланди та Данія, то Прага робить це.

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