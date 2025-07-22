Чехия будет помогать усиливать защиту украинского неба от дронов, - Фиала

Чехия будет поддерживать Украину, в частности в вопросе усиления ее возможностей борьбы с беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала на совместной с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем пресс-конференции в Берлине 22 июля.

"Мы согласны с канцлером, что должны и в дальнейшем поддерживать Украину, обеспечивать передачу ей достаточных партий вооружения, чтобы она могла продолжать сопротивляться", - отметил Фиала и поблагодарил Германию за ее большое участие в чешской инициативе по боеприпасам.

"Мы также хотим работать вместе с Германией над усилением противовоздушной обороны Украины, а именно, противодействия беспилотным аппаратам, которыми россияне терроризируют мирных жителей", - добавил политик.

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Он отметил планы сотрудничества по усилению энергобезопасности и подчеркнул, что Чехия избавилась от зависимости от российских энергоносителей.

Фиала прокомментировал сотрудничество в "Вышеградской четверке" (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия), признав, что оно не является простым, прежде всего, из-за разных подходов к основному вопросу сегодняшнего дня - безопасности. Политик обратил внимание, что в последнее время не происходят встречи на уровне глав правительств, и именно по этой причине и назвал это "разумным".

"Потому что нас разделяет взгляд на некоторые ключевые международные политические вопросы безопасности... То, каким образом подходим к вопросу поддержки Украины, давления на Россию, как интерпретируем российскую агрессию против Украины", - отметил Фиала и пояснил, что позиция Словакии и Венгрии отличается от позиции Чехии и Польши.

По его убеждению, нет сейчас более важной темы, чем безопасность. И если уж в этой области есть разногласия, это является на самом деле препятствием для нормального сотрудничества.

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В то же время, отметил Фиала, Чехия готова сотрудничать по конкретным вопросам прагматично в других форматах.

"Для меня важна возможность создания коалиций по конкретным темам, которые имеют шанс достичь успеха", - сказал чешский политик.

Он отметил, что если в вопросе поддержки Украины хорошо получается сотрудничать с такими странами, как Нидерланды и Дания, то Прага делает это.

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