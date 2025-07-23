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Новости Увольнения в Минобороны
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Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Черногоренко уходит с должности

Екатерина Черногоренко уходит из Минобороны Что известно

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объявила, что уходит с должности.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны Украины. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни. Крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов. Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора", - отметила она.

Самым главным в своей работе Черногоренко назвала начало работы приложений Резерв+ и Армия+.

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Также она назвала разблокирование перевода военных, боевую систему DELTA, DOT-Chain, борьбу с бюрократией, создание Управления космической политики и целевую оборонную программу, запуск Центра реагирования на киберинциденты и привлечение в рамках ИТ-коалиции от партнеров 1,1 млрд евро на развитие военной IT-инфраструктуры.

"Я работала с одной из самых сильных команд в Правительстве, которая сделала все это! Спасибо за работу по 16 часов в день, за неравнодушие к проблемам наших пользователей. Спасибо партнерам, которые постоянно включались, брейнстормили вместе, полностью погружались в цифровую трансформацию обороны и помогали делать невозможное.

Мы задали высокую планку эффективности, и я больше всего надеюсь, что следующие CDTO продолжат движение в том же темпе. Потому что с такой командой темп терять нельзя", - подытожила она.

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Екатерина Черногоренко уходит из Минобороны Что известно
Екатерина Черногоренко уходит из Минобороны Что известно
Екатерина Черногоренко уходит из Минобороны Что известно

Автор: 

Минобороны (9503) Черногоренко Екатерина (126)


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Топ комментарии
+12
Новий міністр. У нього своя Черногоренко.
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23.07.2025 14:24 Ответить
+9
катя нормально, собі наскирдувала.
і онукам вистачить нічого не робити валяючись на пляжах іспанії.
чи в дубаях? чи в маямі?
чуйка підказала каті, пора швиденько валити, не обертаючись.
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23.07.2025 14:20 Ответить
+8
Народ всегда будет помнить кто сделал "Резерв+". И обязательно дотянется своей любовью до его создателей.
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23.07.2025 14:13 Ответить
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Народ всегда будет помнить кто сделал "Резерв+". И обязательно дотянется своей любовью до его создателей.
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23.07.2025 14:13 Ответить
Не знаю, як кому - мені зручно. Не потрібно таскати з собою постійно паперовий носій, та переживати, що десь його загубиш. Бо відновити - зайвий клопіт плюс штраф......
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23.07.2025 15:06 Ответить
То яка врешті решт причина?
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23.07.2025 14:14 Ответить
Новий міністр. У нього своя Черногоренко.
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23.07.2025 14:24 Ответить
в двери не проходит
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23.07.2025 16:15 Ответить
обіцяне дистанційне проходження ВЛК так і не дочекалися
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23.07.2025 14:15 Ответить
Буде й дистанційне, тільки з нюансом.
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23.07.2025 14:20 Ответить
Ньюанс-це полігон?
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23.07.2025 14:26 Ответить
Можливо будуть плутатися документи і через це помилково ставитимуть непридатність, от шо страшно)
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23.07.2025 14:40 Ответить
частіше навпаки
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23.07.2025 14:48 Ответить
У бусику на швидкості?
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23.07.2025 14:31 Ответить
Та бусик то вже й зараз є, це грубо і взагалі минуле століття. От намутити шось в цифрі - оце буде мистецтво)
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23.07.2025 14:39 Ответить
катя нормально, собі наскирдувала.
і онукам вистачить нічого не робити валяючись на пляжах іспанії.
чи в дубаях? чи в маямі?
чуйка підказала каті, пора швиденько валити, не обертаючись.
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23.07.2025 14:20 Ответить
Так наскирдувала, що аж шкірянка на ній репається..
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23.07.2025 14:53 Ответить
та не сміши, шо вона могла наскирдувати і з кого? з розробників софту які самі на зарплаті 21 тис грн в ЗСУ ?
це ж не Умєртвій з Жопабздєловим які мільярдами крутять як jude сонцем
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23.07.2025 14:55 Ответить
А Ви договір з розробником бачили?? Крім розробки, там ще є додаткові пункти - такі як супроводження й виправка помилок. Так от - там в акти виконаних робіт можна зарити мільйони.
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23.07.2025 15:41 Ответить
Напевне не змогла зібрати з дурнів штрафів у кількості, достатній для продовження абонементу за користування посадою.
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23.07.2025 14:24 Ответить
Вичавила все що могла з шкільного онланйн-щоденника і передає посаду іншому "реформатору". Що далі? Система нарахування бойових на основі онлайн-казіно?
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23.07.2025 14:25 Ответить
Фріспінами)
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23.07.2025 14:35 Ответить
Бодіпозитив вже не в моді? А кажете, що немає змін. Яких вам ще ска реформ не вистачає?)
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23.07.2025 14:34 Ответить
УходЯт,своих черножопенок назначат
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23.07.2025 16:11 Ответить
 
 