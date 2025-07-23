Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Черногоренко уходит с должности
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объявила, что уходит с должности.
Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны Украины. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни. Крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов. Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора", - отметила она.
Самым главным в своей работе Черногоренко назвала начало работы приложений Резерв+ и Армия+.
Также она назвала разблокирование перевода военных, боевую систему DELTA, DOT-Chain, борьбу с бюрократией, создание Управления космической политики и целевую оборонную программу, запуск Центра реагирования на киберинциденты и привлечение в рамках ИТ-коалиции от партнеров 1,1 млрд евро на развитие военной IT-инфраструктуры.
"Я работала с одной из самых сильных команд в Правительстве, которая сделала все это! Спасибо за работу по 16 часов в день, за неравнодушие к проблемам наших пользователей. Спасибо партнерам, которые постоянно включались, брейнстормили вместе, полностью погружались в цифровую трансформацию обороны и помогали делать невозможное.
Мы задали высокую планку эффективности, и я больше всего надеюсь, что следующие CDTO продолжат движение в том же темпе. Потому что с такой командой темп терять нельзя", - подытожила она.
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і онукам вистачить нічого не робити валяючись на пляжах іспанії.
чи в дубаях? чи в маямі?
чуйка підказала каті, пора швиденько валити, не обертаючись.
це ж не Умєртвій з Жопабздєловим які мільярдами крутять як jude сонцем