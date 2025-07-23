Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Черногоренко йде з посади

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко оголосила, що йде з посади.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міністерства оборони України. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів. Ми не цифровізували хаос. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору", - зазначила вона.

Найголовнішим у своїй роботі Черногоренко назвала початок роботи застосунків Резерв+ та Армія+.

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Також вона назвала розблокування переведення військових, бойову систему DELTA, DOT-Chain, боротьбу з бюрократією, створення Управління космічної політики та цільову оборонну програму, запуск Центру реагування на кіберінциденти та залучення в рамках ІТ-коаліціївід партнерів 1,1 млрд євро на розвиток військової IT-інфраструктури.

"Я працювала з однією з найсильніших команд в Уряді, яка зробила все це! Дякую за роботу по 16 годин на день, за небайдужість до проблем наших користувачів. Дякую партнерам, які постійно включались, брейнстормили разом, повністю занурювались у цифрову трансформацію оборони і допомагали робити неможливе.

Ми задали високу планку ефективності, і я найбільше сподіваюся, що наступні CDTO продовжать рух у тому ж темпі. Бо з такою командою темп втрачати не можна", - підсумувала вона.

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