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Новини Звільнення в Міноборони
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Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Черногоренко йде з посади

Катерина Черногоренко йде з Міноборони Що відомо

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко оголосила, що йде з посади.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міністерства оборони України. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів. Ми не цифровізували хаос. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору", - зазначила вона.

Найголовнішим у своїй роботі Черногоренко назвала початок роботи застосунків Резерв+ та Армія+.

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Також вона назвала розблокування переведення військових, бойову систему DELTA, DOT-Chain, боротьбу з бюрократією, створення Управління космічної політики та цільову оборонну програму, запуск Центру реагування на кіберінциденти та залучення в рамках ІТ-коаліціївід партнерів 1,1 млрд євро на розвиток військової IT-інфраструктури.

"Я працювала з однією з найсильніших команд в Уряді, яка зробила все це! Дякую за роботу по 16 годин на день, за небайдужість до проблем наших користувачів. Дякую партнерам, які постійно включались, брейнстормили разом, повністю занурювались у цифрову трансформацію оборони і допомагали робити неможливе.

Ми задали високу планку ефективності, і я найбільше сподіваюся, що наступні CDTO продовжать рух у тому ж темпі. Бо з такою командою темп втрачати не можна", - підсумувала вона.

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Катерина Черногоренко йде з Міноборони Що відомо
Катерина Черногоренко йде з Міноборони Що відомо
Катерина Черногоренко йде з Міноборони Що відомо

Автор: 

Міноборони (7581) Черногоренко Катерина (135)


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Топ коментарі
+12
Новий міністр. У нього своя Черногоренко.
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23.07.2025 14:24 Відповісти
+9
катя нормально, собі наскирдувала.
і онукам вистачить нічого не робити валяючись на пляжах іспанії.
чи в дубаях? чи в маямі?
чуйка підказала каті, пора швиденько валити, не обертаючись.
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23.07.2025 14:20 Відповісти
+8
Народ всегда будет помнить кто сделал "Резерв+". И обязательно дотянется своей любовью до его создателей.
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23.07.2025 14:13 Відповісти
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Народ всегда будет помнить кто сделал "Резерв+". И обязательно дотянется своей любовью до его создателей.
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23.07.2025 14:13 Відповісти
Не знаю, як кому - мені зручно. Не потрібно таскати з собою постійно паперовий носій, та переживати, що десь його загубиш. Бо відновити - зайвий клопіт плюс штраф......
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23.07.2025 15:06 Відповісти
То яка врешті решт причина?
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23.07.2025 14:14 Відповісти
Новий міністр. У нього своя Черногоренко.
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23.07.2025 14:24 Відповісти
в двери не проходит
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23.07.2025 16:15 Відповісти
обіцяне дистанційне проходження ВЛК так і не дочекалися
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23.07.2025 14:15 Відповісти
Буде й дистанційне, тільки з нюансом.
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23.07.2025 14:20 Відповісти
Ньюанс-це полігон?
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23.07.2025 14:26 Відповісти
Можливо будуть плутатися документи і через це помилково ставитимуть непридатність, от шо страшно)
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23.07.2025 14:40 Відповісти
частіше навпаки
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23.07.2025 14:48 Відповісти
У бусику на швидкості?
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23.07.2025 14:31 Відповісти
Та бусик то вже й зараз є, це грубо і взагалі минуле століття. От намутити шось в цифрі - оце буде мистецтво)
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23.07.2025 14:39 Відповісти
катя нормально, собі наскирдувала.
і онукам вистачить нічого не робити валяючись на пляжах іспанії.
чи в дубаях? чи в маямі?
чуйка підказала каті, пора швиденько валити, не обертаючись.
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23.07.2025 14:20 Відповісти
Так наскирдувала, що аж шкірянка на ній репається..
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23.07.2025 14:53 Відповісти
та не сміши, шо вона могла наскирдувати і з кого? з розробників софту які самі на зарплаті 21 тис грн в ЗСУ ?
це ж не Умєртвій з Жопабздєловим які мільярдами крутять як jude сонцем
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23.07.2025 14:55 Відповісти
А Ви договір з розробником бачили?? Крім розробки, там ще є додаткові пункти - такі як супроводження й виправка помилок. Так от - там в акти виконаних робіт можна зарити мільйони.
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23.07.2025 15:41 Відповісти
Напевне не змогла зібрати з дурнів штрафів у кількості, достатній для продовження абонементу за користування посадою.
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23.07.2025 14:24 Відповісти
Вичавила все що могла з шкільного онланйн-щоденника і передає посаду іншому "реформатору". Що далі? Система нарахування бойових на основі онлайн-казіно?
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23.07.2025 14:25 Відповісти
Фріспінами)
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23.07.2025 14:35 Відповісти
Бодіпозитив вже не в моді? А кажете, що немає змін. Яких вам ще ска реформ не вистачає?)
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23.07.2025 14:34 Відповісти
УходЯт,своих черножопенок назначат
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23.07.2025 16:11 Відповісти
 
 