Австрия готова рассмотреть размещение своих войск в Украине после завершения войны, - министр обороны Таннер
В Министерстве обороны Австрии заявили, что готовы рассмотреть вопрос о развертывании своих войск в Украине после завершения войны с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard, об этом заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.
"Когда будет мир, когда будет принято решение о том, какую миссию и кто возглавит, тогда мы оценим, как мы можем сделать лучший вклад", - сказала Таннер.
Она подчеркнула, что Австрия никогда не отказывалась от рассмотрения вопроса об участии в миротворческой миссии.
"Пока идет война, вопрос об участии в миссии не может даже возникнуть. Понятно, что солдат из нейтральной Австрии не отправят в страну, которая воюет", - отметила министр, добавив, что это "конституционно невозможно".
Также Таннер отметила, что Австрия является "военно-нейтральной".
"С другой стороны, мы делаем очень значительный вклад в рамках общей политики безопасности и обороны ЕС", - подчеркнула министр.
По ее словам, за последние 50-60 лет сотни тысяч австрийских солдат приняли участие в миротворческих миссиях за рубежом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоб гарантувати безпеку злочинцю.
...а Ви, з якогось дива, вже встигли не тільки розглянути, а і розмістити свої війська в Україні
"Зрозуміло, що солдатів з нейтральної Австрії не відправлять у країну, яка воює... навіть якщо це Австрія? Джерело: https://censor.net/ua/n3564919"
Австріяки, пане, австріяки.
А потім введуть віська НАТО що зпбезепечити путєну спокійне користування награбованим - щоб Укаїна бува не рипнулась повертати своє.