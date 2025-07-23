РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13395 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
652 26

Австрия готова рассмотреть размещение своих войск в Украине после завершения войны, - министр обороны Таннер

Таннер о размещении войск Австрии в Украине

В Министерстве обороны Австрии заявили, что готовы рассмотреть вопрос о развертывании своих войск в Украине после завершения войны с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard, об этом заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

"Когда будет мир, когда будет принято решение о том, какую миссию и кто возглавит, тогда мы оценим, как мы можем сделать лучший вклад", - сказала Таннер.

Она подчеркнула, что Австрия никогда не отказывалась от рассмотрения вопроса об участии в миротворческой миссии.

Также читайте: Планы отправки в Украину миротворцев готовы, насколько это возможно, и готовы к реализации, - Стармер

"Пока идет война, вопрос об участии в миссии не может даже возникнуть. Понятно, что солдат из нейтральной Австрии не отправят в страну, которая воюет", - отметила министр, добавив, что это "конституционно невозможно".

Также Таннер отметила, что Австрия является "военно-нейтральной".

"С другой стороны, мы делаем очень значительный вклад в рамках общей политики безопасности и обороны ЕС", - подчеркнула министр.

По ее словам, за последние 50-60 лет сотни тысяч австрийских солдат приняли участие в миротворческих миссиях за рубежом.

Читайте: "Коалиция желающих" согласовала планы развертывания сил в Украине и создание оперативного штаба

Автор: 

Австрия (835) миротворцы (1187) Таннер Клаудия (5)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Цікаво, а нах вони нам тут потрібні ПІСЛЯ війни? Вареники з вишнями жерти?
показать весь комментарий
23.07.2025 19:31 Ответить
+6
Після війни ви можете плисти за руським кораблем
показать весь комментарий
23.07.2025 19:52 Ответить
+4
С языка снял)
показать весь комментарий
23.07.2025 19:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, а нах вони нам тут потрібні ПІСЛЯ війни? Вареники з вишнями жерти?
показать весь комментарий
23.07.2025 19:31 Ответить
С языка снял)
показать весь комментарий
23.07.2025 19:33 Ответить
Щоб з ганьбою втікти, якщо ***** нападе вдруге
показать весь комментарий
23.07.2025 19:41 Ответить
Щоб гарантувати путєну що Україна не поверне відібране у неї.
Щоб гарантувати безпеку злочинцю.
показать весь комментарий
23.07.2025 19:59 Ответить
Через 300 років після завершення війни, Австрія готова розглянути розміщення своїх військ в Україні.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:14 Ответить
є ймовірність, що після закінчення війни з Україною у росії буде війна з ЄС (наприклад, спецоперація з військової денейтралізації Австрії)...

...а Ви, з якогось дива, вже встигли не тільки розглянути, а і розмістити свої війська в Україні

"Зрозуміло, що солдатів з нейтральної Австрії не відправлять у країну, яка воює... навіть якщо це Австрія? Джерело: https://censor.net/ua/n3564919"
показать весь комментарий
23.07.2025 20:54 Ответить
Австрія готова розглянути .... а розглядати можно роками.
показать весь комментарий
23.07.2025 19:40 Ответить
Нахуа?
показать весь комментарий
23.07.2025 19:44 Ответить
Скажем дружно-
показать весь комментарий
23.07.2025 19:46 Ответить
Після війни ви можете плисти за руським кораблем
показать весь комментарий
23.07.2025 19:52 Ответить
А сейчас это нельзя сделать дорогая фрау Клава??
показать весь комментарий
23.07.2025 19:53 Ответить
Зараз фрау сцікотно.
Австріяки, пане, австріяки.
показать весь комментарий
23.07.2025 19:56 Ответить
Ні. Зараз ще не все здано згідно Оманських. Тому і Трамп дав ще 50 днів.
А потім введуть віська НАТО що зпбезепечити путєну спокійне користування награбованим - щоб Укаїна бува не рипнулась повертати своє.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:02 Ответить
Все готовы зарплату получать, но никто не хочет работать
показать весь комментарий
23.07.2025 20:01 Ответить
.... и быстро вывести, если снова война
показать весь комментарий
23.07.2025 20:03 Ответить
А найух вони потрібні після закінчення війни?
показать весь комментарий
23.07.2025 20:04 Ответить
Ух ты, у Австрии, оказывается есть войска
показать весь комментарий
23.07.2025 20:09 Ответить
11 бер. 2024 р. - Зеленський сказав, що Україна не потребує залучення іноземних військових
показать весь комментарий
23.07.2025 20:11 Ответить
***** вы нам тут надо?! Вы ***** себя защитить хоть сможете?!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:18 Ответить
Тай шо будете робити там?👀
показать весь комментарий
23.07.2025 20:41 Ответить
Дайте зброю сьогодні!(тільки зброю не парашникам, бо на вас покладатись лячно)
показать весь комментарий
23.07.2025 21:30 Ответить
 
 