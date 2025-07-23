Австрия готова рассмотреть размещение своих войск в Украине после завершения войны, - министр обороны Таннер

В Министерстве обороны Австрии заявили, что готовы рассмотреть вопрос о развертывании своих войск в Украине после завершения войны с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard, об этом заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

"Когда будет мир, когда будет принято решение о том, какую миссию и кто возглавит, тогда мы оценим, как мы можем сделать лучший вклад", - сказала Таннер.

Она подчеркнула, что Австрия никогда не отказывалась от рассмотрения вопроса об участии в миротворческой миссии.

Также читайте: Планы отправки в Украину миротворцев готовы, насколько это возможно, и готовы к реализации, - Стармер

"Пока идет война, вопрос об участии в миссии не может даже возникнуть. Понятно, что солдат из нейтральной Австрии не отправят в страну, которая воюет", - отметила министр, добавив, что это "конституционно невозможно".

Также Таннер отметила, что Австрия является "военно-нейтральной".

"С другой стороны, мы делаем очень значительный вклад в рамках общей политики безопасности и обороны ЕС", - подчеркнула министр.

По ее словам, за последние 50-60 лет сотни тысяч австрийских солдат приняли участие в миротворческих миссиях за рубежом.

Читайте: "Коалиция желающих" согласовала планы развертывания сил в Украине и создание оперативного штаба