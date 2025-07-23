Австрія готова розглянути розміщення своїх військ в Україні після завершення війни, - міністерка оборони Таннер
У Міністерстві оборони Австрії заявили, що готові розглянути питання щодо розгортання своїх військ в Україні після завершення війни з Росією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standard, про це заявила міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер.
"Коли буде мир, коли буде ухвалено рішення про те, яку місію і хто очолить, тоді ми оцінимо, як ми можемо зробити найкращий внесок", - сказала Таннер.
Вона наголосила, що Австрія ніколи не відмовлялася від розгляду питання про участь у миротворчій місії.
"Поки триває війна, питання про участь у місії не може навіть виникнути. Зрозуміло, що солдатів з нейтральної Австрії не відправлять у країну, яка воює", - зауважила міністерка, додавши, що це "конституційно неможливо".
Також Таннер зазначила, що Австрія є "військово нейтральною".
"З іншого боку, ми робимо дуже значний внесок у межах спільної політики безпеки та оборони ЄС", – наголосила міністерка.
За її словами, за останні 50-60 років сотні тисяч австрійських солдатів взяли участь у миротворчих місіях за кордоном.
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...а Ви, з якогось дива, вже встигли не тільки розглянути, а і розмістити свої війська в Україні
"Зрозуміло, що солдатів з нейтральної Австрії не відправлять у країну, яка воює... навіть якщо це Австрія? Джерело: https://censor.net/ua/n3564919"
Австріяки, пане, австріяки.
А потім введуть віська НАТО що зпбезепечити путєну спокійне користування награбованим - щоб Укаїна бува не рипнулась повертати своє.