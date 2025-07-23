Австрія готова розглянути розміщення своїх військ в Україні після завершення війни, - міністерка оборони Таннер

У Міністерстві оборони Австрії заявили, що готові розглянути питання щодо розгортання своїх військ в Україні після завершення війни з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standard, про це заявила міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер.

"Коли буде мир, коли буде ухвалено рішення про те, яку місію і хто очолить, тоді ми оцінимо, як ми можемо зробити найкращий внесок", - сказала Таннер.

Вона наголосила, що Австрія ніколи не відмовлялася від розгляду питання про участь у миротворчій місії.

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"Поки триває війна, питання про участь у місії не може навіть виникнути. Зрозуміло, що солдатів з нейтральної Австрії не відправлять у країну, яка воює", - зауважила міністерка, додавши, що це "конституційно неможливо".

Також Таннер зазначила, що Австрія є "військово нейтральною".

"З іншого боку, ми робимо дуже значний внесок у межах спільної політики безпеки та оборони ЄС", – наголосила міністерка.

За її словами, за останні 50-60 років сотні тисяч австрійських солдатів взяли участь у миротворчих місіях за кордоном.

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