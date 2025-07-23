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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Австрія готова розглянути розміщення своїх військ в Україні після завершення війни, - міністерка оборони Таннер

Таннер про розміщення військ Австрії в Україні

У Міністерстві оборони Австрії заявили, що готові розглянути питання щодо розгортання своїх військ в Україні після завершення війни з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standard, про це заявила міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер.

"Коли буде мир, коли буде ухвалено рішення про те, яку місію і хто очолить, тоді ми оцінимо, як ми можемо зробити найкращий внесок", - сказала Таннер.

Вона наголосила, що Австрія ніколи не відмовлялася від розгляду питання про участь у миротворчій місії.

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"Поки триває війна, питання про участь у місії не може навіть виникнути. Зрозуміло, що солдатів з нейтральної Австрії не відправлять у країну, яка воює", - зауважила міністерка, додавши, що це "конституційно неможливо".

Також Таннер зазначила, що Австрія є "військово нейтральною".

"З іншого боку, ми робимо дуже значний внесок у межах спільної політики безпеки та оборони ЄС", – наголосила міністерка.

За її словами, за останні 50-60 років сотні тисяч австрійських солдатів взяли участь у миротворчих місіях за кордоном.

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Автор: 

Австрія (989) миротворці (861) Таннер Клаудіа (5)


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Топ коментарі
+11
Цікаво, а нах вони нам тут потрібні ПІСЛЯ війни? Вареники з вишнями жерти?
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23.07.2025 19:31 Відповісти
+5
Після війни ви можете плисти за руським кораблем
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23.07.2025 19:52 Відповісти
+4
Щоб з ганьбою втікти, якщо ***** нападе вдруге
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23.07.2025 19:41 Відповісти
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Цікаво, а нах вони нам тут потрібні ПІСЛЯ війни? Вареники з вишнями жерти?
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23.07.2025 19:31 Відповісти
С языка снял)
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23.07.2025 19:33 Відповісти
Щоб з ганьбою втікти, якщо ***** нападе вдруге
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23.07.2025 19:41 Відповісти
Щоб гарантувати путєну що Україна не поверне відібране у неї.
Щоб гарантувати безпеку злочинцю.
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23.07.2025 19:59 Відповісти
Через 300 років після завершення війни, Австрія готова розглянути розміщення своїх військ в Україні.
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23.07.2025 20:14 Відповісти
є ймовірність, що після закінчення війни з Україною у росії буде війна з ЄС (наприклад, спецоперація з військової денейтралізації Австрії)...

...а Ви, з якогось дива, вже встигли не тільки розглянути, а і розмістити свої війська в Україні

"Зрозуміло, що солдатів з нейтральної Австрії не відправлять у країну, яка воює... навіть якщо це Австрія? Джерело: https://censor.net/ua/n3564919"
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23.07.2025 20:54 Відповісти
Австрія готова розглянути .... а розглядати можно роками.
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23.07.2025 19:40 Відповісти
Нахуа?
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23.07.2025 19:44 Відповісти
Скажем дружно-
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23.07.2025 19:46 Відповісти
Після війни ви можете плисти за руським кораблем
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23.07.2025 19:52 Відповісти
А сейчас это нельзя сделать дорогая фрау Клава??
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23.07.2025 19:53 Відповісти
Зараз фрау сцікотно.
Австріяки, пане, австріяки.
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23.07.2025 19:56 Відповісти
Ні. Зараз ще не все здано згідно Оманських. Тому і Трамп дав ще 50 днів.
А потім введуть віська НАТО що зпбезепечити путєну спокійне користування награбованим - щоб Укаїна бува не рипнулась повертати своє.
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23.07.2025 20:02 Відповісти
Все готовы зарплату получать, но никто не хочет работать
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23.07.2025 20:01 Відповісти
.... и быстро вывести, если снова война
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23.07.2025 20:03 Відповісти
А найух вони потрібні після закінчення війни?
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23.07.2025 20:04 Відповісти
Ух ты, у Австрии, оказывается есть войска
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23.07.2025 20:09 Відповісти
11 бер. 2024 р. - Зеленський сказав, що Україна не потребує залучення іноземних військових
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23.07.2025 20:11 Відповісти
***** вы нам тут надо?! Вы ***** себя защитить хоть сможете?!
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23.07.2025 20:18 Відповісти
Тай шо будете робити там?👀
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23.07.2025 20:41 Відповісти
 
 