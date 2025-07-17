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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Плани відправлення в Україну миротворців готові, наскільки це можливо, і готові до реалізації, - Стармер

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер

"Коаліція охочих" активно готує відправлення сил стримування до України –– плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я між країнами. 

Про це прем'єр Британії Кір Стармер заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, інформує Цензор.НЕТ.

"Я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир'я, і саме тому минулого тижня ми провели зустріч "коаліції рішучих", щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації", - зазначив Стармер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США, - Стармер

Британський прем'єр пояснив, що розробка конкретних військових планів вимагає часу, тому було вирішено підготувати їх до припинення вогню між Україною і Росією.

"Найважливіше і часто найскладніше – у нас є командна структура, завдяки якій плани можуть дуже швидко перейти від стадії планування до стадії реалізації", - додав Стармер.

Раніше повідомлялося, що британські та французькі посадовці, які працюють над планами "миротворчих сил" для України, визнали необхідність реалістично оцінити роль президента США Дональда Трампа у врегулюванні конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пісторіус не виключив відправки в Україну військових Німеччини: Знадобиться дозвіл Бундестагу

Автор: 

Велика Британія (5702) миротворці (860) Стармер Кір (235) Коаліція охочих (23)


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Топ коментарі
+2
навіть ядерна зброя не гарантує того, що не буде повторного нападу русні, ще треба мати гарні збройні сили

але ядерну зброю теж треба мати
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17.07.2025 22:56 Відповісти
+1
https://www.youtube.com/watch?v=7ByGnnGJvSU https://www.youtube.com/watch?v="Зеленский рассчитался со Свириденко должностью за НЕЗАКОННЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ МЕНЯ" - ПОРОШЕНКО

Заява Порошенка сьогодні в суді на пресконференції
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17.07.2025 22:33 Відповісти
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Трамп не согласовал кандидатуру Умерова на посла! Зеленский удивил странной заменой / ЗАГОРОДНИЙ ютуб
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17.07.2025 22:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-UsYvIbV6dA
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17.07.2025 22:25 Відповісти
якщо не буде для України реальної безпекової парасольки після завершення бойових дій - ті миротворці - то до першого реального обстрілу...
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17.07.2025 22:27 Відповісти
Если они зайдут будет закрыто небо над Украиной! Главное чтобы они зашли. Ждать я надеюсь осталось недолго!
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17.07.2025 22:35 Відповісти
навіть ядерна зброя не гарантує того, що не буде повторного нападу русні, ще треба мати гарні збройні сили

але ядерну зброю теж треба мати
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17.07.2025 22:56 Відповісти
-Планы отправки миротворцев, готовые к реализации я вам дам
-Миротворцев не дам.
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17.07.2025 22:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fQDMVEVzXjA https://www.youtube.com/watch?v=Посыпались жесткие обвинения на Зеленского! У союзников лопнуло терпение! Вот почему / ГАЙДУКЕВИЧ
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17.07.2025 22:30 Відповісти
Миритися будемо?
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17.07.2025 22:32 Відповісти
Ну Стармер, ну шо ж ти так. Підвішувати треба щоразу свіжі морквини, а ті які всохлі - вони вже не приваблюють ослів. Крім найбільш тупеньких)
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17.07.2025 22:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7ByGnnGJvSU https://www.youtube.com/watch?v="Зеленский рассчитался со Свириденко должностью за НЕЗАКОННЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ МЕНЯ" - ПОРОШЕНКО

Заява Порошенка сьогодні в суді на пресконференції
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17.07.2025 22:33 Відповісти
ну і де ж вони?
експедиціоний британьський корпус вже хотілося б і побачити...
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17.07.2025 22:36 Відповісти
Отлично. Все готово, мелочишка осталась- "достижение перемирия". Но все збс.
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17.07.2025 22:37 Відповісти
воно було б логічніше вводити миротворців на територію рашистськой фєдєцарії ?

їх же ж треба уміротворять, хіба ні ?
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17.07.2025 22:43 Відповісти
уміротворити хочя б одного крокоділа, щє нікому не вдалося.
тому все як завжди - пітля і duck tape на всю харю до самого хвоста...
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17.07.2025 22:57 Відповісти
Ну и зачем миротворцы если будет перемирие?
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17.07.2025 23:53 Відповісти
Не пам'ятаю хто сказав: язик в дипломата для того, щоб скривати свої думки.
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18.07.2025 00:03 Відповісти
Ми готові, але ******* як страшно!
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18.07.2025 00:09 Відповісти
 
 