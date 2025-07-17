Плани відправлення в Україну миротворців готові, наскільки це можливо, і готові до реалізації, - Стармер
"Коаліція охочих" активно готує відправлення сил стримування до України –– плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я між країнами.
Про це прем'єр Британії Кір Стармер заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, інформує Цензор.НЕТ.
"Я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир'я, і саме тому минулого тижня ми провели зустріч "коаліції рішучих", щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації", - зазначив Стармер.
Британський прем'єр пояснив, що розробка конкретних військових планів вимагає часу, тому було вирішено підготувати їх до припинення вогню між Україною і Росією.
"Найважливіше і часто найскладніше – у нас є командна структура, завдяки якій плани можуть дуже швидко перейти від стадії планування до стадії реалізації", - додав Стармер.
Раніше повідомлялося, що британські та французькі посадовці, які працюють над планами "миротворчих сил" для України, визнали необхідність реалістично оцінити роль президента США Дональда Трампа у врегулюванні конфлікту.
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але ядерну зброю теж треба мати
-Миротворцев не дам.
Заява Порошенка сьогодні в суді на пресконференції
експедиціоний британьський корпус вже хотілося б і побачити...
їх же ж треба уміротворять, хіба ні ?
тому все як завжди - пітля і duck tape на всю харю до самого хвоста...