Планы отправки в Украину миротворцев готовы, насколько это возможно, и готовы к реализации, - Стармер

"Коалиция желающих" активно готовит отправку сил сдерживания в Украину - планы почти завершены и готовы к реализации после достижения перемирия между странами.

Об этом премьер Британии Кир Стармер заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, информирует Цензор.НЕТ.

"Я доволен, как и другие члены коалиции, что эти планы сейчас настолько готовы, насколько это возможно до достижения перемирия, и именно поэтому на прошлой неделе мы провели встречу "Коалиция желающих", чтобы утвердить эти планы. Но сейчас это уже продвинутые планы. Они готовы к реализации", - отметил Стармер.

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Британский премьер пояснил, что разработка конкретных военных планов требует времени, поэтому было решено подготовить их до прекращения огня между Украиной и Россией.

"Самое важное и часто самое сложное - у нас есть командная структура, благодаря которой планы могут очень быстро перейти от стадии планирования к стадии реализации", - добавил Стармер.

Ранее сообщалось, что британские и французские чиновники, которые работают над планами "миротворческих сил" для Украины, признали необходимость реалистично оценить роль президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта.

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