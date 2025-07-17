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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Планы отправки в Украину миротворцев готовы, насколько это возможно, и готовы к реализации, - Стармер

Премьер Великобритании Кир Стармер

"Коалиция желающих" активно готовит отправку сил сдерживания в Украину - планы почти завершены и готовы к реализации после достижения перемирия между странами.

Об этом премьер Британии Кир Стармер заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, информирует Цензор.НЕТ.

"Я доволен, как и другие члены коалиции, что эти планы сейчас настолько готовы, насколько это возможно до достижения перемирия, и именно поэтому на прошлой неделе мы провели встречу "Коалиция желающих", чтобы утвердить эти планы. Но сейчас это уже продвинутые планы. Они готовы к реализации", - отметил Стармер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США, - Стармер

Британский премьер пояснил, что разработка конкретных военных планов требует времени, поэтому было решено подготовить их до прекращения огня между Украиной и Россией.

"Самое важное и часто самое сложное - у нас есть командная структура, благодаря которой планы могут очень быстро перейти от стадии планирования к стадии реализации", - добавил Стармер.

Ранее сообщалось, что британские и французские чиновники, которые работают над планами "миротворческих сил" для Украины, признали необходимость реалистично оценить роль президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писториус не исключил отправки в Украину военных Германии: Понадобится разрешение Бундестага

Автор: 

Великобритания (5061) миротворцы (1186) Стармер Кир (231) Коалиция желающих (22)


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Топ комментарии
+2
навіть ядерна зброя не гарантує того, що не буде повторного нападу русні, ще треба мати гарні збройні сили

але ядерну зброю теж треба мати
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17.07.2025 22:56 Ответить
+1
https://www.youtube.com/watch?v=7ByGnnGJvSU https://www.youtube.com/watch?v="Зеленский рассчитался со Свириденко должностью за НЕЗАКОННЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ МЕНЯ" - ПОРОШЕНКО

Заява Порошенка сьогодні в суді на пресконференції
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17.07.2025 22:33 Ответить
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Трамп не согласовал кандидатуру Умерова на посла! Зеленский удивил странной заменой / ЗАГОРОДНИЙ ютуб
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17.07.2025 22:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-UsYvIbV6dA
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17.07.2025 22:25 Ответить
якщо не буде для України реальної безпекової парасольки після завершення бойових дій - ті миротворці - то до першого реального обстрілу...
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17.07.2025 22:27 Ответить
Если они зайдут будет закрыто небо над Украиной! Главное чтобы они зашли. Ждать я надеюсь осталось недолго!
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17.07.2025 22:35 Ответить
навіть ядерна зброя не гарантує того, що не буде повторного нападу русні, ще треба мати гарні збройні сили

але ядерну зброю теж треба мати
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17.07.2025 22:56 Ответить
-Планы отправки миротворцев, готовые к реализации я вам дам
-Миротворцев не дам.
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17.07.2025 22:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fQDMVEVzXjA https://www.youtube.com/watch?v=Посыпались жесткие обвинения на Зеленского! У союзников лопнуло терпение! Вот почему / ГАЙДУКЕВИЧ
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17.07.2025 22:30 Ответить
Миритися будемо?
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17.07.2025 22:32 Ответить
Ну Стармер, ну шо ж ти так. Підвішувати треба щоразу свіжі морквини, а ті які всохлі - вони вже не приваблюють ослів. Крім найбільш тупеньких)
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17.07.2025 22:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7ByGnnGJvSU https://www.youtube.com/watch?v="Зеленский рассчитался со Свириденко должностью за НЕЗАКОННЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ МЕНЯ" - ПОРОШЕНКО

Заява Порошенка сьогодні в суді на пресконференції
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17.07.2025 22:33 Ответить
ну і де ж вони?
експедиціоний британьський корпус вже хотілося б і побачити...
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17.07.2025 22:36 Ответить
Отлично. Все готово, мелочишка осталась- "достижение перемирия". Но все збс.
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17.07.2025 22:37 Ответить
воно було б логічніше вводити миротворців на територію рашистськой фєдєцарії ?

їх же ж треба уміротворять, хіба ні ?
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17.07.2025 22:43 Ответить
уміротворити хочя б одного крокоділа, щє нікому не вдалося.
тому все як завжди - пітля і duck tape на всю харю до самого хвоста...
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17.07.2025 22:57 Ответить
 
 