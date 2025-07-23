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Новости Вступление Украины в ЕС
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Стефанишина считает, что переговоры о вступлении в ЕС еще открыты, несмотря на ситуацию с НАБУ и САП

Ольга Стефанишина

Уполномоченная президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина заявила, что несмотря на последние события с принятием законодательства о НАБУ и САП начало содержательных переговоров о вступлении Украины в ЕС остается достижимой задачей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Она рассказала, что открытие переговоров с Украиной, которое могло состояться на заседании Совета ЕС 18 июля, сорвалось по причинам, не связанным с Украиной.

"Решение об открытии первого кластера, которое готовилось на 18 июля на уровне министров по европейским делам, требовало лишь политической консолидации государств-членов Европейского союза и Еврокомиссии", - сказала Стефанишина.

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Она также напомнила, что до того Киев и европейские столицы получили официальное подтверждение того, что Украина выполнила условия для начала переговоров: "Все исходили из того, что Еврокомиссия подтвердила: Украина выполнила условия для открытия первого кластера".

Несмотря на события, развернувшиеся в последние дни - массовые обыски у детективов НАБУ, следственные действия в НАБУ и САП, а также срочное принятие закона, который, по оценкам журналистов, уничтожает независимость этих антикоррупционных органов - Ольга Стефанишина сохраняет оптимизм относительно того, что ЕС согласится открыть вступительные переговоры с Украиной.

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"Открытие первого кластера переговоров становится еще более актуальным в разрезе последних событий, поскольку это фундаментальный блок, который так или иначе предусматривает реформирование органов правопорядка", - заявила она.

Автор: 

НАБУ (4344) Евросоюз (17426) САП (2182) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (275)


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Топ комментарии
+7
Вважай он "рашиська мрія" у грузії теж так вважає і ШО толку
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23.07.2025 19:49 Ответить
+7
Я просто вже мрію втекти з цієї країни як тільки з'явиться така можливість. Довбіться із цією зеленню самі. Самі наголосували, самі і розгрібайте. Який іспанський сором.
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23.07.2025 19:51 Ответить
+5
Ну да , а что она ещё могла сказать ?
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23.07.2025 19:51 Ответить
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Вважай он "рашиська мрія" у грузії теж так вважає і ШО толку
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23.07.2025 19:49 Ответить
Я просто вже мрію втекти з цієї країни як тільки з'явиться така можливість. Довбіться із цією зеленню самі. Самі наголосували, самі і розгрібайте. Який іспанський сором.
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23.07.2025 19:51 Ответить
Ну да , а что она ещё могла сказать ?
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23.07.2025 19:51 Ответить
просто бюрократи на канікулах- ДУРЕПО!!!Україна вже в рашці, якщо вовка не відкличе підпис
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23.07.2025 19:56 Ответить
70 відсотків бюджету України просто перекриє ЄС а США вже не дає зовсім
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23.07.2025 19:57 Ответить
мабуть, накривається перспектива, стати пошлюхою у сша, у зеленої дегенератки мародерки стефанішиної.
а, так все гарно йшло.....
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23.07.2025 19:57 Ответить
100%
У нее шансов нет
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23.07.2025 20:12 Ответить
сьогоднішня підготовча до втечі зустріч вовки з послом Ізраїлю тому доказ
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23.07.2025 20:16 Ответить
Ключове тут слово «ЩЕ»?
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23.07.2025 19:57 Ответить
Идиотка. Ну, просто...
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23.07.2025 19:58 Ответить
Зелена су₴а сосалка. Коли ви нап'єтеся людської крові
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23.07.2025 20:02 Ответить
Їй, виявляється, також позвонили з Європи...
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23.07.2025 20:04 Ответить
А когось в європі ця думка затятої корупціонеркині цікавить? Це нікчемне протеже разом з подільниками зробило все, щоб зірвати вступ України в ЄС!
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23.07.2025 20:11 Ответить
А ЄС про це знає?
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23.07.2025 20:12 Ответить
лапша еще нужна, вроде как гибель сотен тысяч людей за поступление в ес и нато
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23.07.2025 20:17 Ответить
Засунь свою вважалку знєшь сама куди!
До бабки не ходи - вже є в іі сім'і на французьский або італьський рив'єрі хатиночка десь на пару мільоників євро.
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23.07.2025 20:18 Ответить
Проти неї, Стефанішиної, дві справи щодо КОРУПЦІЇ!!!
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23.07.2025 20:19 Ответить
А ще в неї Орден "За Заслуги" є От тільки за які заслуги хз
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23.07.2025 20:45 Ответить
А навіщо нам те ЄС з Орбанами та Фіцо яких вгамувати четвертий рік не можуть? Зброю теж по крихті дають а щось вимагають.
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23.07.2025 20:20 Ответить
Зесрань на зміні
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23.07.2025 21:30 Ответить
пані Оля, що в Америці не дуже прийняли?
В ЄС було краще?
та ЗЕ Вас послав в напрямку США, пам'ятаєте?
https://censor.net/ua/news/3564466/zelenskyyi-nazvav-vidpovidalnogo-za-napryamok-roboty-iz-ssha"

пані Оля, йдіть і йдіть мовчки
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23.07.2025 20:22 Ответить
Ми знаємо що ви працюєте над тим щоб загальмувати Україну якнайбільше
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23.07.2025 20:24 Ответить
Тому Зельоні думають, що завтра можуть з обшуками прийти в студії "Прямого", "Еспресо", і "5", та заарештувати все майно, опечатати приміщення, і запакувати декілька менеджерів. Щоб решта зрозуміли, хто тут влада!
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23.07.2025 20:29 Ответить
Європа в шоці від беззаконня слуг Зеленського, наслідки будуть: огляд західної преси
https://www.youtube.com/watch?v=WeGHNzug_a8
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23.07.2025 20:31 Ответить
Європа нехай готується себе захищати від ***** з такими допомогами для України і санкціями до ***** які приймають за узгодженням с орбанами
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23.07.2025 20:42 Ответить
Зесрань хоче премію
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23.07.2025 21:31 Ответить
Будуть протягувати грузинський варіант
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23.07.2025 20:40 Ответить
Якщо нас не беруть ні в ЄС ні в НАТО то може ми прикриємо окремі «європейські» програми які від нас вимагає Брюссель? Звичайно що і підарськи (лгбт) теж! Приймуть до ЄС- тоді до них повернемося…..
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23.07.2025 20:40 Ответить
Підарські? Це ти так про зєлєбобу з єрмаком? А подоляк тебе за такі слова премії не позбавить?
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23.07.2025 21:33 Ответить
Ключове слово - ще відкриті...
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23.07.2025 20:47 Ответить
Ну то нехай закриють, невелика втрата
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23.07.2025 20:50 Ответить
Разом з грошима, як же ти харчуааться будеш?
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23.07.2025 21:36 Ответить
Вважає, що ще відкриті....
Не в ті ворота зайшла,все одно зроблять,ще не таких робили, згідно партійного гасла:
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ
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23.07.2025 20:58 Ответить
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко@leusenko1



https://x.com/leusenko1/status/1948062731791114625

Через закон №12414 проти НАБУ і САП ЄС погрожує Україні відкликати безвіз і фінансову допомогу, в ОЕСР попередили ОПу про наслідки для оборонних інвестицій в Україну, Франція закликала переглянути закон. ви і досі не розумієте, що ЗЕ веде в рашку? Чи ви почекуни путіна?
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23.07.2025 21:09 Ответить
Стефанішину чекають нари
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23.07.2025 21:29 Ответить
 
 