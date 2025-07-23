Стефанишина считает, что переговоры о вступлении в ЕС еще открыты, несмотря на ситуацию с НАБУ и САП
Уполномоченная президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина заявила, что несмотря на последние события с принятием законодательства о НАБУ и САП начало содержательных переговоров о вступлении Украины в ЕС остается достижимой задачей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Она рассказала, что открытие переговоров с Украиной, которое могло состояться на заседании Совета ЕС 18 июля, сорвалось по причинам, не связанным с Украиной.
"Решение об открытии первого кластера, которое готовилось на 18 июля на уровне министров по европейским делам, требовало лишь политической консолидации государств-членов Европейского союза и Еврокомиссии", - сказала Стефанишина.
Она также напомнила, что до того Киев и европейские столицы получили официальное подтверждение того, что Украина выполнила условия для начала переговоров: "Все исходили из того, что Еврокомиссия подтвердила: Украина выполнила условия для открытия первого кластера".
Несмотря на события, развернувшиеся в последние дни - массовые обыски у детективов НАБУ, следственные действия в НАБУ и САП, а также срочное принятие закона, который, по оценкам журналистов, уничтожает независимость этих антикоррупционных органов - Ольга Стефанишина сохраняет оптимизм относительно того, что ЕС согласится открыть вступительные переговоры с Украиной.
"Открытие первого кластера переговоров становится еще более актуальным в разрезе последних событий, поскольку это фундаментальный блок, который так или иначе предусматривает реформирование органов правопорядка", - заявила она.
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а, так все гарно йшло.....
У нее шансов нет
До бабки не ходи - вже є в іі сім'і на французьский або італьський рив'єрі хатиночка десь на пару мільоників євро.
В ЄС було краще?
та ЗЕ Вас послав в напрямку США, пам'ятаєте?
https://censor.net/ua/news/3564466/zelenskyyi-nazvav-vidpovidalnogo-za-napryamok-roboty-iz-ssha"
пані Оля, йдіть і йдіть мовчки
https://www.youtube.com/watch?v=WeGHNzug_a8
Не в ті ворота зайшла,все одно зроблять,ще не таких робили, згідно партійного гасла:
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ
Олег Леусенко@leusenko1
https://x.com/leusenko1/status/1948062731791114625
Через закон №12414 проти НАБУ і САП ЄС погрожує Україні відкликати безвіз і фінансову допомогу, в ОЕСР попередили ОПу про наслідки для оборонних інвестицій в Україну, Франція закликала переглянути закон. ви і досі не розумієте, що ЗЕ веде в рашку? Чи ви почекуни путіна?