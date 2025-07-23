Стефанишина считает, что переговоры о вступлении в ЕС еще открыты, несмотря на ситуацию с НАБУ и САП

Уполномоченная президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина заявила, что несмотря на последние события с принятием законодательства о НАБУ и САП начало содержательных переговоров о вступлении Украины в ЕС остается достижимой задачей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Она рассказала, что открытие переговоров с Украиной, которое могло состояться на заседании Совета ЕС 18 июля, сорвалось по причинам, не связанным с Украиной.

"Решение об открытии первого кластера, которое готовилось на 18 июля на уровне министров по европейским делам, требовало лишь политической консолидации государств-членов Европейского союза и Еврокомиссии", - сказала Стефанишина.

Читайте: Никто не позволит перечеркнуть европейский выбор Украины, - военный Шуклинов

Она также напомнила, что до того Киев и европейские столицы получили официальное подтверждение того, что Украина выполнила условия для начала переговоров: "Все исходили из того, что Еврокомиссия подтвердила: Украина выполнила условия для открытия первого кластера".

Несмотря на события, развернувшиеся в последние дни - массовые обыски у детективов НАБУ, следственные действия в НАБУ и САП, а также срочное принятие закона, который, по оценкам журналистов, уничтожает независимость этих антикоррупционных органов - Ольга Стефанишина сохраняет оптимизм относительно того, что ЕС согласится открыть вступительные переговоры с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция протеста против закона о НАБУ и САП состоится 23 июля в Киеве и еще 14 городах Украины (обновлено)

"Открытие первого кластера переговоров становится еще более актуальным в разрезе последних событий, поскольку это фундаментальный блок, который так или иначе предусматривает реформирование органов правопорядка", - заявила она.