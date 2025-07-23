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Новини Вступ України до ЄС
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Стефанішина вважає, що переговори про вступ до ЄС ще відкриті, попри ситуацію з НАБУ та САП

Ольга Стефанішина

Уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина заявила, що попри останні події з ухваленням законодавства про НАБУ та САП початок змістовних переговорів про вступ України до ЄС лишається досяжною задачею.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Вона розповіла, що відкриття переговорів з Україною, яке могло відбутися на засіданні Ради ЄС 18 липня, зірвалося через причини, не пов'язані з Україною.

"Рішення про відкриття першого кластера, яке готувалося на 18 липня на рівні міністрів з європейських справ, потребувало лише політичної консолідації держав-членів Європейського союзу та Єврокомісії", – сказала Стефанішина.

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Вона також нагадала, що до того Київ та європейські столиці отримали офіційне підтвердження того, що Україна виконала умови для початку переговорів: "Всі виходили з того, що Єврокомісія підтвердила: Україна виконала умови для відкриття першого кластера".

Попри події, що розгорнулися в останні дні – масові обшуки у детективів НАБУ, слідчими діями у НАБУ і САП, а також термінове ухвалення закону, що, за оцінками журналістів, знищує незалежність цих антикорупційних органів – Ольга Стефанішина зберігає оптимізм щодо того, що ЄС погодиться відкрити вступні переговори з Україною.

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"Відкриття першого кластеру переговорів стає ще більш актуальним в розрізі останніх подій, оскільки це фундаментальний блок, який так чи інакше передбачає реформування органів правопорядку", – заявила вона.

Автор: 

НАБУ (5217) Євросоюз (13914) САП (2339) Стефанішина Ольга спецуповноважена (388)


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Топ коментарі
+6
Вважай он "рашиська мрія" у грузії теж так вважає і ШО толку
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23.07.2025 19:49 Відповісти
+6
Я просто вже мрію втекти з цієї країни як тільки з'явиться така можливість. Довбіться із цією зеленню самі. Самі наголосували, самі і розгрібайте. Який іспанський сором.
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23.07.2025 19:51 Відповісти
+5
Ну да , а что она ещё могла сказать ?
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23.07.2025 19:51 Відповісти
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Вважай он "рашиська мрія" у грузії теж так вважає і ШО толку
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23.07.2025 19:49 Відповісти
Я просто вже мрію втекти з цієї країни як тільки з'явиться така можливість. Довбіться із цією зеленню самі. Самі наголосували, самі і розгрібайте. Який іспанський сором.
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23.07.2025 19:51 Відповісти
Ну да , а что она ещё могла сказать ?
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23.07.2025 19:51 Відповісти
просто бюрократи на канікулах- ДУРЕПО!!!Україна вже в рашці, якщо вовка не відкличе підпис
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23.07.2025 19:56 Відповісти
70 відсотків бюджету України просто перекриє ЄС а США вже не дає зовсім
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23.07.2025 19:57 Відповісти
мабуть, накривається перспектива, стати пошлюхою у сша, у зеленої дегенератки мародерки стефанішиної.
а, так все гарно йшло.....
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23.07.2025 19:57 Відповісти
100%
У нее шансов нет
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23.07.2025 20:12 Відповісти
сьогоднішня підготовча до втечі зустріч вовки з послом Ізраїлю тому доказ
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23.07.2025 20:16 Відповісти
Ключове тут слово «ЩЕ»?
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23.07.2025 19:57 Відповісти
Идиотка. Ну, просто...
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23.07.2025 19:58 Відповісти
Зелена су₴а сосалка. Коли ви нап'єтеся людської крові
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23.07.2025 20:02 Відповісти
Їй, виявляється, також позвонили з Європи...
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23.07.2025 20:04 Відповісти
А когось в європі ця думка затятої корупціонеркині цікавить? Це нікчемне протеже разом з подільниками зробило все, щоб зірвати вступ України в ЄС!
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23.07.2025 20:11 Відповісти
А ЄС про це знає?
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23.07.2025 20:12 Відповісти
лапша еще нужна, вроде как гибель сотен тысяч людей за поступление в ес и нато
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23.07.2025 20:17 Відповісти
Засунь свою вважалку знєшь сама куди!
До бабки не ходи - вже є в іі сім'і на французьский або італьський рив'єрі хатиночка десь на пару мільоників євро.
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23.07.2025 20:18 Відповісти
Проти неї, Стефанішиної, дві справи щодо КОРУПЦІЇ!!!
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23.07.2025 20:19 Відповісти
А ще в неї Орден "За Заслуги" є От тільки за які заслуги хз
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23.07.2025 20:45 Відповісти
А навіщо нам те ЄС з Орбанами та Фіцо яких вгамувати четвертий рік не можуть? Зброю теж по крихті дають а щось вимагають.
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23.07.2025 20:20 Відповісти
пані Оля, що в Америці не дуже прийняли?
В ЄС було краще?
та ЗЕ Вас послав в напрямку США, пам'ятаєте?
https://censor.net/ua/news/3564466/zelenskyyi-nazvav-vidpovidalnogo-za-napryamok-roboty-iz-ssha"

пані Оля, йдіть і йдіть мовчки
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23.07.2025 20:22 Відповісти
Ми знаємо що ви працюєте над тим щоб загальмувати Україну якнайбільше
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23.07.2025 20:24 Відповісти
Тому Зельоні думають, що завтра можуть з обшуками прийти в студії "Прямого", "Еспресо", і "5", та заарештувати все майно, опечатати приміщення, і запакувати декілька менеджерів. Щоб решта зрозуміли, хто тут влада!
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23.07.2025 20:29 Відповісти
Європа в шоці від беззаконня слуг Зеленського, наслідки будуть: огляд західної преси
https://www.youtube.com/watch?v=WeGHNzug_a8
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23.07.2025 20:31 Відповісти
Європа нехай готується себе захищати від ***** з такими допомогами для України і санкціями до ***** які приймають за узгодженням с орбанами
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23.07.2025 20:42 Відповісти
Будуть протягувати грузинський варіант
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23.07.2025 20:40 Відповісти
Якщо нас не беруть ні в ЄС ні в НАТО то може ми прикриємо окремі «європейські» програми які від нас вимагає Брюссель? Звичайно що і підарськи (лгбт) теж! Приймуть до ЄС- тоді до них повернемося…..
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23.07.2025 20:40 Відповісти
Ключове слово - ще відкриті...
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23.07.2025 20:47 Відповісти
Ну то нехай закриють, невелика втрата
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23.07.2025 20:50 Відповісти
Вважає, що ще відкриті....
Не в ті ворота зайшла,все одно зроблять,ще не таких робили, згідно партійного гасла:
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ
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23.07.2025 20:58 Відповісти
 
 