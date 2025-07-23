Стефанішина вважає, що переговори про вступ до ЄС ще відкриті, попри ситуацію з НАБУ та САП

Уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина заявила, що попри останні події з ухваленням законодавства про НАБУ та САП початок змістовних переговорів про вступ України до ЄС лишається досяжною задачею.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Вона розповіла, що відкриття переговорів з Україною, яке могло відбутися на засіданні Ради ЄС 18 липня, зірвалося через причини, не пов'язані з Україною.

"Рішення про відкриття першого кластера, яке готувалося на 18 липня на рівні міністрів з європейських справ, потребувало лише політичної консолідації держав-членів Європейського союзу та Єврокомісії", – сказала Стефанішина.

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Вона також нагадала, що до того Київ та європейські столиці отримали офіційне підтвердження того, що Україна виконала умови для початку переговорів: "Всі виходили з того, що Єврокомісія підтвердила: Україна виконала умови для відкриття першого кластера".

Попри події, що розгорнулися в останні дні – масові обшуки у детективів НАБУ, слідчими діями у НАБУ і САП, а також термінове ухвалення закону, що, за оцінками журналістів, знищує незалежність цих антикорупційних органів – Ольга Стефанішина зберігає оптимізм щодо того, що ЄС погодиться відкрити вступні переговори з Україною.

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"Відкриття першого кластеру переговорів стає ще більш актуальним в розрізі останніх подій, оскільки це фундаментальний блок, який так чи інакше передбачає реформування органів правопорядку", – заявила вона.