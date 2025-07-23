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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Ніхто не дозволить перекреслити європейський вибір України, - військовий Шуклінов

набу,сап

Військовослужбовець Петро Шуклінов закликав Верховну Раду скасувати законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, шановні. Тепер ви будете збирати Раду. Переголосовувати і відміняти кастрацію НАБУ/САП. Потім щиро вибачатись перед українським народом. А потім ще довго-довго пояснювати партнерам на Заході, чому ви такі косі вродились. Що вам незрозуміло? Ніхто не дозволить перекреслити європейський вибір України. Не ви починали євроінтеграцію. Не ви за неї проливали кров. І не вам, тимчасовим, відміняти вибір українського народу", - наголосив він.

Читайте: Запропоную ВР законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку, - Зеленський

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 23 липня 2025 року, зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Адвокатської дорадчої групи щодо ліквідації незалежності антикорупційних інституції

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Автор: 

НАБУ (5217) ВР (15126) військовослужбовці (4855) САП (2339)


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Топ коментарі
+15
"Не ви починали євроінтеграцію. Не ви за неї проливали кров. І не вам, тимчасовим, відміняти вибір українського народу".Святі слова..
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23.07.2025 19:28 Відповісти
+4
Ото ж то не вони! Ці "вони" за Антимайдан були, і тягнули його у владу з усіх сил
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23.07.2025 19:31 Відповісти
+3
70 відсотків бюджету у т ч на ЗСУ ЄС вже не дасть - там свої праві просто виженуть цбю владу , тому вона почне думати лише про самозахист а не лдопомгу Україні
Рідненькі зажміть вовці шо треба хай відкличе свій підпис під законом
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23.07.2025 19:27 Відповісти
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70 відсотків бюджету у т ч на ЗСУ ЄС вже не дасть - там свої праві просто виженуть цбю владу , тому вона почне думати лише про самозахист а не лдопомгу Україні
Рідненькі зажміть вовці шо треба хай відкличе свій підпис під законом
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23.07.2025 19:27 Відповісти
"Не ви починали євроінтеграцію. Не ви за неї проливали кров. І не вам, тимчасовим, відміняти вибір українського народу".Святі слова..
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23.07.2025 19:28 Відповісти
Ото ж то не вони! Ці "вони" за Антимайдан були, і тягнули його у владу з усіх сил
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23.07.2025 19:31 Відповісти
Класні слова-зеленський не проливав кров на майдані -а грав членом в росії-йому незрозумілою чого на нього всі кричать-він чужий
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23.07.2025 19:45 Відповісти
Хто недозволить ?
Сонцесяйний стер всі резерви, щоб не було кому відлучитися з Фронту і навести порядок в Києві
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23.07.2025 19:29 Відповісти
в києві достатньо патріотичних ветеранів, котрі бажають справедливості.
в києві лостатньо чоловіків, які не бояться тцк.
киянки, це валькірії.
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23.07.2025 19:38 Відповісти
По роті бригади вивільнять на Святу справу.
Мусарам не раджу навіть дернутись бо народ не пустий як у 2013-2014 роках і як сраний беркут вже не випустять.
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23.07.2025 19:47 Відповісти
А ти підеш в заградотряд сидіти, за старою звичкою
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23.07.2025 20:10 Відповісти
Шо мусар, пердолить від страху?
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23.07.2025 20:51 Відповісти
Оманські, системно, з 2019 року, знищують Украну!
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23.07.2025 19:34 Відповісти
В зелених ішаків запаморочилося у тупих макітрах від шарового бабла, бо ніхто їм досі не пояснив, що вони лише тимчасові нікчемні воші на тлі Неньки, і песець вже стрімко до них наближається.
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23.07.2025 19:46 Відповісти
да да да- мы идем в европу и нато, а за лозунгами не увидели жопу
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23.07.2025 19:51 Відповісти
Молодець! Аби ж то всі військові так розуміли ситуацію, то може б і не було б у нас єрмаків з татаровими та іншими виродками від зе.
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23.07.2025 20:22 Відповісти
Вже перекреслив, принаймні,на час свого правління.
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23.07.2025 20:36 Відповісти
 
 