Ніхто не дозволить перекреслити європейський вибір України, - військовий Шуклінов

Військовослужбовець Петро Шуклінов закликав Верховну Раду скасувати законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, шановні. Тепер ви будете збирати Раду. Переголосовувати і відміняти кастрацію НАБУ/САП. Потім щиро вибачатись перед українським народом. А потім ще довго-довго пояснювати партнерам на Заході, чому ви такі косі вродились. Що вам незрозуміло? Ніхто не дозволить перекреслити європейський вибір України. Не ви починали євроінтеграцію. Не ви за неї проливали кров. І не вам, тимчасовим, відміняти вибір українського народу", - наголосив він.

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Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 23 липня 2025 року, зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

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У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.