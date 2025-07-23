Никто не позволит перечеркнуть европейский выбор Украины, - военный Шуклинов

Военнослужащий Петр Шуклинов призвал Верховную Раду отменить законопроект №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, уважаемые. Теперь вы будете собирать Раду. Переголосовывать и отменять кастрацию НАБУ/САП. Потом искренне извиняться перед украинским народом. А потом еще долго-долго объяснять партнерам на Западе, почему вы такие косые уродились. Что вам непонятно? Никто не позволит перечеркнуть европейский выбор Украины. Не вы начинали евроинтеграцию. Не вы за нее проливали кровь. И не вам, временным, отменять выбор украинского народа", - подчеркнул он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 23 июля 2025 года, собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

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В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.