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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Никто не позволит перечеркнуть европейский выбор Украины, - военный Шуклинов

набу,сап

Военнослужащий Петр Шуклинов призвал Верховную Раду отменить законопроект №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, уважаемые. Теперь вы будете собирать Раду. Переголосовывать и отменять кастрацию НАБУ/САП. Потом искренне извиняться перед украинским народом. А потом еще долго-долго объяснять партнерам на Западе, почему вы такие косые уродились. Что вам непонятно? Никто не позволит перечеркнуть европейский выбор Украины. Не вы начинали евроинтеграцию. Не вы за нее проливали кровь. И не вам, временным, отменять выбор украинского народа", - подчеркнул он.

Читайте: Предложу ВР законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, - Зеленский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 23 июля 2025 года, собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Адвокатской консультативной группы по ликвидации независимости антикоррупционных институтов

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Автор: 

НАБУ (4344) ВР (29343) военнослужащие (6227) САП (2182)


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Топ комментарии
+15
"Не ви починали євроінтеграцію. Не ви за неї проливали кров. І не вам, тимчасовим, відміняти вибір українського народу".Святі слова..
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23.07.2025 19:28 Ответить
+4
Ото ж то не вони! Ці "вони" за Антимайдан були, і тягнули його у владу з усіх сил
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23.07.2025 19:31 Ответить
+3
70 відсотків бюджету у т ч на ЗСУ ЄС вже не дасть - там свої праві просто виженуть цбю владу , тому вона почне думати лише про самозахист а не лдопомгу Україні
Рідненькі зажміть вовці шо треба хай відкличе свій підпис під законом
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23.07.2025 19:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
70 відсотків бюджету у т ч на ЗСУ ЄС вже не дасть - там свої праві просто виженуть цбю владу , тому вона почне думати лише про самозахист а не лдопомгу Україні
Рідненькі зажміть вовці шо треба хай відкличе свій підпис під законом
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23.07.2025 19:27 Ответить
"Не ви починали євроінтеграцію. Не ви за неї проливали кров. І не вам, тимчасовим, відміняти вибір українського народу".Святі слова..
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23.07.2025 19:28 Ответить
Ото ж то не вони! Ці "вони" за Антимайдан були, і тягнули його у владу з усіх сил
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23.07.2025 19:31 Ответить
Класні слова-зеленський не проливав кров на майдані -а грав членом в росії-йому незрозумілою чого на нього всі кричать-він чужий
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23.07.2025 19:45 Ответить
Хто недозволить ?
Сонцесяйний стер всі резерви, щоб не було кому відлучитися з Фронту і навести порядок в Києві
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23.07.2025 19:29 Ответить
в києві достатньо патріотичних ветеранів, котрі бажають справедливості.
в києві лостатньо чоловіків, які не бояться тцк.
киянки, це валькірії.
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23.07.2025 19:38 Ответить
По роті бригади вивільнять на Святу справу.
Мусарам не раджу навіть дернутись бо народ не пустий як у 2013-2014 роках і як сраний беркут вже не випустять.
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23.07.2025 19:47 Ответить
А ти підеш в заградотряд сидіти, за старою звичкою
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23.07.2025 20:10 Ответить
Шо мусар, пердолить від страху?
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23.07.2025 20:51 Ответить
Оманські, системно, з 2019 року, знищують Украну!
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23.07.2025 19:34 Ответить
В зелених ішаків запаморочилося у тупих макітрах від шарового бабла, бо ніхто їм досі не пояснив, що вони лише тимчасові нікчемні воші на тлі Неньки, і песець вже стрімко до них наближається.
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23.07.2025 19:46 Ответить
да да да- мы идем в европу и нато, а за лозунгами не увидели жопу
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23.07.2025 19:51 Ответить
Молодець! Аби ж то всі військові так розуміли ситуацію, то може б і не було б у нас єрмаків з татаровими та іншими виродками від зе.
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23.07.2025 20:22 Ответить
Вже перекреслив, принаймні,на час свого правління.
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23.07.2025 20:36 Ответить
 
 