Никто не позволит перечеркнуть европейский выбор Украины, - военный Шуклинов
Военнослужащий Петр Шуклинов призвал Верховную Раду отменить законопроект №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, уважаемые. Теперь вы будете собирать Раду. Переголосовывать и отменять кастрацию НАБУ/САП. Потом искренне извиняться перед украинским народом. А потом еще долго-долго объяснять партнерам на Западе, почему вы такие косые уродились. Что вам непонятно? Никто не позволит перечеркнуть европейский выбор Украины. Не вы начинали евроинтеграцию. Не вы за нее проливали кровь. И не вам, временным, отменять выбор украинского народа", - подчеркнул он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 23 июля 2025 года, собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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Рідненькі зажміть вовці шо треба хай відкличе свій підпис під законом
Сонцесяйний стер всі резерви, щоб не було кому відлучитися з Фронту і навести порядок в Києві
в києві лостатньо чоловіків, які не бояться тцк.
киянки, це валькірії.
Мусарам не раджу навіть дернутись бо народ не пустий як у 2013-2014 роках і як сраний беркут вже не випустять.