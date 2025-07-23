Два человека погибли из-за взрывов взрывоопасных предметов, - ОВА

23 июля в результате детонации взрывоопасных предметов на Сумщине погибли два человека.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Так в Сумском районе 14-летний парень, из любопытства или по неосведомленности, нашел на улице и взял в руки неизвестный предмет. Тот взорвался. К сожалению, ребенка спасти не удалось.

В Шосткинском районе во время гуманитарного разминирования погиб 30-летний сержант ГСЧС. Он работал над обезвреживанием вражеского дрона.

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У спасателя остались жена и маленький сын.

"Более трех лет полномасштабной войны оставили значительную часть нашей области загрязненной боеприпасами. Спасатели и саперы постоянно проводят гуманитарное разминирование. Но угроза сохраняется даже там, где уже проводили очистку", - отметил Григоров.

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