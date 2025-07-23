Дві людини загинули через вибухи вибухонебезпечних предметів, - ОВА

23 липня внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів на Сумщині загинули дві людини.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так у Сумському районі 14‑річний хлопець, із цікавості чи через необізнаність, знайшов на вулиці та взяв у руки невідомий предмет. Той вибухнув. На жаль, дитину врятувати не вдалося.

У Шосткинському районі під час гуманітарного розмінування загинув 30‑річний сержант ДСНС. Він працював над знешкодженням ворожого дрона.

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У рятувальника залишилися дружина та маленький син.

"Понад три роки повномасштабної війни залишили значну частину нашої області забрудненою боєприпасами. Рятувальники та сапери постійно проводять гуманітарне розмінування. Але загроза зберігається навіть там, де вже проводили очищення", - зазначив Григоров.

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