За сутки на фронте 172 боестолкновения. Самыми горячими остаются Покровское и Лиманское направления, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Почти треть из них - на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 67 авиационных ударов, сбросил 123 управляемые авиационные бомбы, привлек 3712 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5756 артиллерийских обстрелов, в том числе 81 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Приморское, Малокатериновка, Магдалиновка Запорожской области; Львово Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 12 атак захватчиков. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 368 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Двуречная и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера состоялось девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызово, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении произошло 28 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголовое, Дроновка, Новый Мир, Карповка, Колодези, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки, Серебрянки.

На Северском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часова Яра, Ступочек и Белой Горы.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг четыре раза атаковал украинские подразделения защитников в районе Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Русин Яр, Миролюбовка, Уют, Лысовка, Попов Яр, Мирноград, Зверево, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоэкономичное, Котлино, Дачное и в направлении Покровска, Паньковки, Владимировки, Сухецкого.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 15 атак захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Темировка, Воскресенка и Вольное Поле.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении противник один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Белогорья.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения девять раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, один пункт управления и три артиллерийские средства российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1050 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 10 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 86 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 96 единиц автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему российских оккупантов.

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