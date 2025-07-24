За добу на фронті 172 боєзіткнення. Найгарячішими залишаються Покровський та Лиманський напрямки, - Генштаб. МАПИ
Минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. Майже третина з них - на Покровському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ
Обстріли України
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 67 авіаційних ударів, скинув 123 керовані авіаційні бомби, залучив 3712 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5756 артилерійських обстрілів, зокрема 81 – із реактивних систем залпового вогню.
Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Мала Токмачка, Приморське, Малокатеринівка, Магдалинівка Запорізької області; Львове Херсонської області.
Бойові дії
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 12 атак загарбників. Також ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 368 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку сталося 28 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки.
На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.
Минулої доби на Торецькому напрямку ворог чотири рази атакував українські підрозділи оборонців в районі Торецька.
На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Русин Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів Яр, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Покровська, Паньківки, Володимирівки, Сухецького.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Темирівка, Воскресенка та Вільне Поле.
Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник один раз штурмував позиції наших захисників в районі Білогір’я.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи дев’ять разів намагалися просунутися уперед – успіху не мали.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Удари по ворогу
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 86 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів.
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Від Сум до Покровська: чи зможе Україна витримати безпрецедентний вал вогню?
Протягом останніх кількох місяців я наніс на карту понад 5000 влучань російських керованих авіаційних бомб (КАБ).
Зіткнувшись зі зростанням кількості ударів та прискоренням просування ворога, як ми, українці, зможемо встояти?
Як видно з карт бойових дій, більша частина території, захопленої російською окупаційною армією (РОА) з жовтня 2023 року, розташована на півдні Донецької області. РОА зараз просувається на північ від цієї області та на захід, у напрямку на Дніпропетровську та Запорізьку області.
Цьому повзучому наступу рашистів головним чином сприяють повітряні удари по українських позиціях бомб ФАБ 500/1000/1500/3000 з УМПК, що скидаються переважно ворожими літаками Су-34 на відстані 40-70 км від цілі, тобто без загрози для себе.
На початку року українській армії вдалося знайти спосіб змінити траєкторію руху російських КАБів, і тоді і прицільність і кількість ударів зменшилися. Однак, тепер ми знову повернулися до того, що на фронті ворог щодня скидає від 100 до 200 бомб.
Звісно, що все це видно на відео та супутникових знімках, що дозволяє передбачати пересування РОА та пріоритетні для наступу ворога райони. Тут слід особливо відзначити 1000 авіаударів на підтримку наступу між Покровськом та Костянтинівкою минулого місяця.
Як видно, ось місця понад 3000 влючань від російських авіаударів за останні +/- 3 місяці між Покровськом та Гуляльполем. Вони підтримують два основні наступальні рухи РОА:
- схід/північний схід від Покровська;
- межиріччя трьох річок.
На схід від Покровська авіаудари зосереджені саме там, де РОА хоче просуватися. Сотні влучань було помічено в лісосмугах, де були приховані українські позиції, на північ і захід в охопленні Покровська.
Ось карта на північ від Покровська:
- червоним кольором позначено наслідки до 11 червня 2025;
- помаранчевим - між 11 червня та 11 липня;
- блакитним - з 11 липня 2025 року.
На цій лісосмузі ряд українських позицій зазнали сильного обстрілу КАБами, що змусило ЗСУ залишити свої позиції через їх повне зруйнування.
На Сумському напрямку ситуація аналогічна: авіація РОА своїми КАБами буквально рівняє села та лісосмуги із землею за відносно мінімального просування.
Я наніс на карту понад 1700 уражень від російських КАБів поблизу кордону. Щодня, схоже, понад чверть від загальної кількості ударів завдається саме там.
З огляду на таке масове збільшення російських авіаударів, особливо на схід та північний схід від Покровська, очевидно, що рашистська пітьма сподівається захопити Покровськ у найближчі місяці.
Це головна мета ворога на даний момент!