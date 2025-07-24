РФ выпустила 4 ракеты и 103 БПЛА: обезврежена одна ракета "Искандер-К" и 90 беспилотников. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 24 июля 2025 года выпустили по Украине 4 крылатые ракеты "Искандер-К" и 103 беспилотника различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - оккупированный Крым.

Под ударом Одесская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Черкасская и Запорожская области.

По состоянию на 11.30 противовоздушной обороной сбито/подавлено одну крылатую ракету Искандер-К и 90 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.



Зафиксировано попадание 13-ти БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

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