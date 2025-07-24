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РФ выпустила 4 ракеты и 103 БПЛА: обезврежена одна ракета "Искандер-К" и 90 беспилотников. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 24 июля 2025 года Сколько целей сбито

Российские оккупанты в ночь на 24 июля 2025 года выпустили по Украине 4 крылатые ракеты "Искандер-К" и 103 беспилотника различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - оккупированный Крым.

Под ударом Одесская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Черкасская и Запорожская области.

По состоянию на 11.30 противовоздушной обороной сбито/подавлено одну крылатую ракету Искандер-К и 90 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 13-ти БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

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Обстрел 24 июля 2025 года Сколько целей сбито

Автор: 

обстрел (28678) ПВО (2972) Воздушные силы (2539)


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Й всі 4 ракети на Черкаси?
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24.07.2025 12:20 Ответить
Це якось дивно для вас?
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24.07.2025 12:22 Ответить
Саме - так. 4 икскандера на місто, яке, останнім часим, атакували тільки мопедами....
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24.07.2025 12:25 Ответить
І що це має означати?
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24.07.2025 12:58 Ответить
несподіваний обстріл черкаського кладовища іскандерами співпав з протестами проти свавілля зе!леної опг
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24.07.2025 13:03 Ответить
 
 