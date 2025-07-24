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РФ випустила 4 ракети та 103 БпЛА: знешкоджено одну ракету "Іскандер-К" та 90 безпілотників. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 24 липня 2025 року Скільки цілей збито

Російські окупанти в ніч на 24 липня 2025 року випустили по Україні 4 крилаті ракети "Іскандер-К" та 103 безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Гвардійське – окуповани Крим.

Під ударом Одещина, Миколаївщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Черкащина та Запоріжжя.

Станом на 11.30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну крилату ракету Іскандер-К та 90 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13-ти БпЛА та 3-х ракет у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Читайте: Рашисти вдарили по залізниці в Одесі, пошкоджено рухомий склад. ФОТО

Обстріл 24 липня 2025 року Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (30002) ППО (3417) Повітряні сили (2880)


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Й всі 4 ракети на Черкаси?
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24.07.2025 12:20 Відповісти
Це якось дивно для вас?
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24.07.2025 12:22 Відповісти
Саме - так. 4 икскандера на місто, яке, останнім часим, атакували тільки мопедами....
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24.07.2025 12:25 Відповісти
І що це має означати?
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24.07.2025 12:58 Відповісти
несподіваний обстріл черкаського кладовища іскандерами співпав з протестами проти свавілля зе!леної опг
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24.07.2025 13:03 Відповісти
 
 