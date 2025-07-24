РФ випустила 4 ракети та 103 БпЛА: знешкоджено одну ракету "Іскандер-К" та 90 безпілотників. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти в ніч на 24 липня 2025 року випустили по Україні 4 крилаті ракети "Іскандер-К" та 103 безпілотники різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Гвардійське – окуповани Крим.
Під ударом Одещина, Миколаївщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Черкащина та Запоріжжя.
Станом на 11.30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну крилату ракету Іскандер-К та 90 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 13-ти БпЛА та 3-х ракет у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
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Oxa Ogel
показати весь коментар24.07.2025 12:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Артур Пирожков #156165
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Oxa Ogel
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Артур Пирожков #156165
показати весь коментар24.07.2025 12:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Dmitriy Latenko
показати весь коментар24.07.2025 13:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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