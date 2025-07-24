Другие страны не должны влиять на взаимодействие между Китаем и РФ, - МИД КНР
В Китае заявили, что другие страны не должны оказывать влияние на его отношения с Россией, поскольку их сотрудничество не направлено против третьих сторон.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь.
Так, комментируя призывы руководства ЕС к Китаю ограничить торгово-промышленное сотрудничество с Россией на фоне продолжающейся российской войны против Украины, он подчеркнул, что их взаимодействие не направлено против третьих сторон.
"Я хочу подчеркнуть, что взаимодействие между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться их влиянию", - сказал Го.
Он также рекомендовал следить за официальными заявлениями Пекина по поводу "новых событий" по этой теме.
Ранее сообщалось, что президент Европейского совета Антониу Кошта во вступительном слове на саммите ЕС-Китай призвал Китай повлиять на РФ для завершения войны.
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Товарищ Си может с чистой совестью посылать ЕС на китайский кукан.