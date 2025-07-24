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Новости Отношения РФ и Китая
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Другие страны не должны влиять на взаимодействие между Китаем и РФ, - МИД КНР

взаимодействие между Китаем и РФ,

В Китае заявили, что другие страны не должны оказывать влияние на его отношения с Россией, поскольку их сотрудничество не направлено против третьих сторон.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь.

Так, комментируя призывы руководства ЕС к Китаю ограничить торгово-промышленное сотрудничество с Россией на фоне продолжающейся российской войны против Украины, он подчеркнул, что их взаимодействие не направлено против третьих сторон.

"Я хочу подчеркнуть, что взаимодействие между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться их влиянию", - сказал Го.

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Он также рекомендовал следить за официальными заявлениями Пекина по поводу "новых событий" по этой теме.

Ранее сообщалось, что президент Европейского совета Антониу Кошта во вступительном слове на саммите ЕС-Китай призвал Китай повлиять на РФ для завершения войны.

Автор: 

Китай (3099) россия (96661)


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Їм пох - хоч кілок на голові теши
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24.07.2025 13:35 Ответить
"взаємодія між Китаєм та Росією не спрямована проти третіх сторін і не повинна піддаватися їхньому впливу", - сказав Ґо." - цей Го щось зовсім не того! Як це не спрямована проти третіх сторін? А підтримка війни в Україні, через яку гинуть українці, це що по-їхньому? Прогулянка просто? Видно вони в своєму Китаї такі ж неадекватні істоти як і кацапи в рашці! Брешуть так саме незгарбно!
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24.07.2025 13:38 Ответить
У 22-му ***** напало на Україну після того, як на Пекінській олімпіаді отримав дозвіл від Сі.
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24.07.2025 13:56 Ответить
наскільки би планета з полегшенням зітхнула, якби з неї зникли кацапи і ті комуняки.
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24.07.2025 13:42 Ответить
Залюбіться до смерті. Тільки не втягуйте у ваше збочення інші країни.
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24.07.2025 13:53 Ответить
То якого х...я ви китайці, які х..р зна де ,а воюїте в Україні , на стороні русні ? !...мало вам своїх китайців та своєї землі ? На своєму горлді свою капусту сажайте , потвори !!!
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24.07.2025 14:07 Ответить
Та ти шо! Тільки косооким можна сунути носа.
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24.07.2025 14:09 Ответить
ЕС вскормил ****, стимулировал агрессию и продолжает финансировать войну.
Товарищ Си может с чистой совестью посылать ЕС на китайский кукан.
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24.07.2025 14:09 Ответить
Китай та РФ тільки можуть впливати на інші країни
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24.07.2025 14:30 Ответить
 
 