Другие страны не должны влиять на взаимодействие между Китаем и РФ, - МИД КНР

В Китае заявили, что другие страны не должны оказывать влияние на его отношения с Россией, поскольку их сотрудничество не направлено против третьих сторон.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь.

Так, комментируя призывы руководства ЕС к Китаю ограничить торгово-промышленное сотрудничество с Россией на фоне продолжающейся российской войны против Украины, он подчеркнул, что их взаимодействие не направлено против третьих сторон.

"Я хочу подчеркнуть, что взаимодействие между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться их влиянию", - сказал Го.

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Он также рекомендовал следить за официальными заявлениями Пекина по поводу "новых событий" по этой теме.

Ранее сообщалось, что президент Европейского совета Антониу Кошта во вступительном слове на саммите ЕС-Китай призвал Китай повлиять на РФ для завершения войны.